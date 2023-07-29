Болельщики надеются на красивую игру с "Зенитом", который уже пять лет подряд становится чемпионом РПЛ. Фото: ФК "Ростов"

В субботу, 29 июля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче второго тура Кубка России сезона 2023/2024. «Желто-синие» встречают на домашнем поле питерский «Зенит».

Смотреть «Ростов» - «Зенит» онлайн-трансляция Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростов» - «Зенит»

На старте сезона и «Ростов», и «Зенит» собирают победы. Петербуржцы обыграли ЦСКА по пенальти в Суперкубке, «Пари НН» обошли в РПЛ, и отобрали победу у «Ахмата» в Кубке России. У «желто-синих» две победы — над «Факелом» в РПЛ и над «Рубином» в Кубке, но обе дались нелегко. Вторую вообще удалось вырвать, играя на треть молодежкой.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин приберег сильных игроков, не выставляя их на встрече с «Рубином», чтобы выложиться на полную с «Зенитом», чтобы заработать хотя бы одно очко.

А что говорит статистика встреч? За 23 года команды провели более 60 матчей, и по итогам у «Зенита» 31 победа, тогда как у «Ростова» только 15, а вничью сыграли 15 раз.

В пяти последних очных противостояниях в рамках чемпионата России ростовчане победили лишь раз, «Зенит» торжествовал после трех игр, и еще одна игра закончилась вничью.

Добавим, что ФИФА сняла запрет с ФК «Ростов» на регистрацию новичков перед матчем с «Зенитом». Теперь Валерий Карпин может рассчитывать на Данилу Сухомлинова, Кирилла Столбова, Евгения Чернова и Илью Вахания. Кроме того, в заявке значатся Алексей Ионов и Роман Акбашев.

Букмекеры ставят на «Зенит», но с выходом опытных игроков «Ростова» на поле есть все шансы побороться за одно очко по результатам игры.

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