В Ростовской области мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая сотруднице ножом

Мужчина потребовал отдать ему всю выручку. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области задержали мужчину, который ограбил офис микрозаймов в Батайске. Происшествие случилось в июле на улице Кирова, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, молодой человек зашел в офис, представившись клиентом. Он поздоровался с сотрудницей, а потом зашел за рабочий стол и начал угрожать ей ножом. Мужчина потребовал отдать ему всю имеющуюся выручку. Испуганная девушка указала на сейф, в котором находились деньги — 15 тысяч рублей. Возмутившись маленькой суммой, налетчик забрал добычу и скрылся.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Кагальницкого района. Он объяснил, что решился на преступление из-за финансовых трудностей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбойное нападение».

Напомним, зимой в Ростове неизвестные трижды нападали на офисы микрозаймов на проспекте Ленина. В декабре произошло два ограбления — на 300 тысяч и 200 тысяч рублей. В январе мужчина в медицинской маске ворвался в один из офисов и забрал 195 тысяч рублей.