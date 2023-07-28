Колесо обозрения и зона для занятий школьников на свежем воздухе скоро появятся в Сальском районе

К благоустройству территории в Сальском районе подходят комплексно, и это дает свои результаты. Фото: сайт правительства Ростовской области.

В Сальском районе ежегодно благоустраивается ряд территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Какие-то площадки уже радуют жителей поселка своим преображением. Где-то работы будут завершены позже. Это связано и с графиком, и с тем, что к преображению пространства подходят комплексно.

УЧИТЫВАЮТСЯ ВСЕ ИНТЕРЕСЫ

Например, когда возникла идея о реконструкции сквера в поселке Гигант по улице Ленина, здесь сразу же обратили внимание на то, что рядом находятся школа и церковь. И теперь в сквере появятся не только новые лавочки с навесом, урны и фонари, но и зона для школьных занятий. Прямо на свежем воздухе. Уж в таком-то классе захотят учиться все. Также здесь разместят шахматную зону и питьевой фонтанчик, а озеленение займет больше 50% всего сквера. Появятся новые тротуары. Они соединят обновленный сквер со школой и церковью. Сейчас работы выполнены на 24%.

Кстати, в прошлом году напротив также благоустроили территорию. И теперь здесь есть детские и спортивные площадки, можно играть в настольный теннис и кататься на велосипеде. А еще тут установили «сухой» фонтан и сцену.

– Хорошо помню, как выглядел центр поселка три года назад. Сейчас все совсем иначе. Благоустроили не только парк, но и стадион рядом с ним. Благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе» установили новые трибуны, отремонтировали беговую дорожку, засеяли газон. Напротив парка привели в порядок мемориал героям Великой Отечественной, рядом появились газоны с цветами и кустарниками, камеры видеонаблюдения и новые фонари. Это очень верный комплексный подход местной власти. На каждой встрече глава поселения ставит передо мной как депутатом задачи, которые порой кажутся невыполнимыми, но благодаря совместной работе у нас многое получается, – отметила председатель комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

Также Светлана Александровна добавила, что в последние годы поселок Гигант сильно преобразился.

В ОЖИДАНИИ МАЛЫШЕЙ

На улице Ушакова в Сальске строят ясли. Новый детский сад рассчитан на 80 мест.

– В конце прошлого года я приезжал сюда, работы еще не были до конца завершены, а сегодня мы видим, что практически все готово для приема малышей. До конца августа будут полностью завершены поставка и монтаж оборудования – и уже 1 сентября ребята придут сюда. Сегодня в Сальске проживает достаточно большое количество молодых семей, и такие детские сады, рассчитанные на самых маленьких, просто необходимы. Строительство этих объектов стоит на контроле как местной администрации, так и правительства региона, – рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин, возглавлявший группу губернаторского контроля.

КАРУСЕЛИ И КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Масштабное обновление происходит в городском парке культуры и отдыха Сальска. Парку более 80-ти лет. И его преобразование разбили на два этапа. Первый – завершился в прошлом году. Второй завершат до ноября, установят сцену, детскую площадку и скалодром. А еще здесь уже установили и капитально отремонтированные аттракционы: «Веселые гори», «Автодром» и даже «Чертово колесо».

Уже следующей весной детвора сможет опробовать все новые карусели. Фото: сайт правительства Ростовской области.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Группа губернаторского контроля побывала на «Сальсксельмаше». Этот завод производит коммунальное и сельскохозяйственное оборудование. С начала года он на треть нарастил производство погрузчиков. Навесная техника, выпущенная в Сальске, поставляется на Минский тракторный завод

Во многом таких результатов удалось добиться благодаря технической модернизации производства. Например, на заводе установлено самое современное лазерное и роботизированное оборудование. Оно позволяет резать черный металл от одного до 20 миллиметров. Причем срез получается таким ровным и четким, что совершенно не требует обработки.

- Сегодня часть работ уже осуществляется роботизированным комплексом, в которых не нужны сварщики. Программы для управления пишут наши технологи, - отметил генеральный директор предприятия Борис Аксенов.

Наладил завод и выпуск импортозамещающей продукции. Здесь делают гидроцилиндры и гидрооборудование. И эту продукцию здесь уже готовы выпускать не только для себя, но и для других предприятий.