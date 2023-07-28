Пограничники спасли в Азовском море дельфина, попавшего в сети браконьеров

Дельфина освободили. Фото: пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

Пограничники и сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства провели рейд в акватории Таганрогского залива. Участники задержали браконьеров, выпустили из сетей рыбу и даже одного дельфина.

Внимание проверяющих привлекли два рыбака. У обоих нашли и изъяли сети общей длиной 90 метров. Орудия лова оказались пустыми. Было возбуждено два административных дела по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

Рейд прошел в акватории Таганрогского залива. Фото: пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

В ходе рейда выявили также 34 сети длиной 850 метров. В них нашли более 150 особей рыбы, в том числе и занесенную в Красную книгу: севрюгу, белугу, осетра. В Одну из сетей попал дельфин. Его аккуратно погрузили под воду и освободили. Выпустили в залив и всех других морских обитателей.

Дельфин попал в одну из сетей. Фото: пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

Позже был подсчитан ущерб, который предотвратили участники рейда. По данным пограничного управления ФСБ по области, предполагаемая сумма составляет два миллиона рублей.

Проверяющие обнаружили много краснокнижной рыбы. Фото: пограничное управление ФСБ по Ростовской области.

Напомним, почти каждое лето на берег Азовского моря выносит погибших азовских дельфинов - азовок. Зоолог Сергей Дудкин объяснял, что они нередко становятся жертвами браконьеров. При этом серьезные повреждение можно не заметить - шкура азовок очень плотная. За уничтожение так называемых морских свиней нарушителю грозит уголовная ответственность.

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