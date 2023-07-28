Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погода в донском регионе. Фото: Дмитрий Кутепов

В донской столице в пятницу резко изменилась погода. В городе пошел сильный дождь, сопровождающийся громкими раскатами грома и молнией. Ведем прямую трансляцию ливня в Ростове-на-Дону 28 июля 2023.

Напомним, накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о том, что 28 в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут усиливаться до 23 метров в секунду. Специалисты прогнозируют, что непогода сохранится и в течение 29 июля.

Около 12.30 жители центра услышали гром. Сверкнула, а после на город обрушился сильный ливень. Осадки шли плотной стеной, правда недолго. Уже спустя несколько минут они ослабли — сохранился лишь небольшой дождь.