Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Ростове в преддверии Дня железнодорожника

Фото: СКЖД. Социальная реклама

В Ростове 5 августа, накануне Дня железнодорожника, состоится Благотворительный забег «Достигая цели!». Инициатором мероприятия выступает СКЖД. Все собранные средства поступят в благотворительный фонд «Линия жизни», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

ВМЕСТЕ В ШКОЛУ

В этот раз работники СКЖД рассчитывают помочь маленькому Семену. Мальчику всего лишь четыре года, а он уже успел столкнуться в своей жизни с тяжкими испытаниями.

В год у ребенка диагностировали органическое поражение центральной нервной системы. Полгода назад малыш даже не разговаривал. Теперь он может обращаться к родителям, и при правильном лечении возможно дальнейшее восстановление. Врачи не исключают, что у Семена есть шанс пойти вместе со всеми в школу.

САМИ РОДИТЕЛИ НЕ СПРАВЯТСЯ

Родителям было непросто узнать об этом. Но они решили бороться за сына и сделать все возможное. Мама оставила работу и прошла с ребенком все возможное лечение в рамках ОМС.

И сегодня малыш уже пытается говорить. С удовольствием занимается с мамой разными «развивашками». Устраивает выставку своих рисунков, развешивая их по дому на малярный скотч. При этом обязательно указывает родителям на каждую свою работу и говорит «Смотри!».

Семена водят на иппотерапию, в бассейн. Мальчик обожает играть на детской площадке. Но чтобы достигнуть максимально возможного восстановления ребенок должен пройти реабилитацию в Научно-практическом центре детской неврологии в Москве. А стоит это 250 тысяч рублей. Для семьи, где добытчиком остался один папа, сумма неподъемная.

БЕЖИМ ЗА ЖИЗНЬ

Сотрудники СКЖД решили помочь семье. И направить все средства, собранные от забега, на помощь Семе.

Отметим, что принять участие в забеге 5 августа может каждый, пройдя регистрацию по ссылке: https://russiarunning.com/event/SKZD2023

Для мальчиков и девочек шести-десяти лет будет организована дистанция в 500 метров. На дистанцию 1520 метров могут заступить те, кому 11 лет и больше. Пять километров рассчитаны для взрослых и ребят старше 14 лет.

Мероприятие начнется в 8.00. Участники получат стартовые пакеты с фирменными футболками, а те, кто достигнет финиша, – эксклюзивные медали.

Вечером, в 17.00, в парке «Левобережный» начнется спортивно-музыкальный праздник. Гости парка смогут показать свою удаль и повеселиться. Развлечения рассчитаны на участников разных возрастов.

В программе: спортивно-музыкальные локации, праздничный концерт, кавер-группа и Dj, световое шоу.

НАША СПРАВКА

Северо-Кавказская железная дорога регулярно выступает инициатором благотворительных забегов. Таким образом, вовлекается наибольшее количество работников железной дороги. Благодаря этому уже несколько детей получили необходимое дорогостоящее лечение.

Забеги проходили в Минеральных Водах, Новороссийске, Ростове-на-Дону.

Регистрация участников забега по ссылке: https://russiarunning.com/event/SKZD2023