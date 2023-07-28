У одних активные соцсети, а у других «мертвые» сайты: эксперты оценили тактику кандидатов выборов в донской парламент

Избиратели могут ознакомиться с программой партии и последними новостями регионального отделения на сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 июля, завершится процедура выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Седьмого созыва. В предвыборную борьбу включились семь политических партий - «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», Компартия «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Родина». Все они активно готовятся к выборам и агитационной компании в СМИ. Но насколько эту работу видно простым избирателям?

ТАМ, ГДЕ НУЖНЫ

На своем сайте и в соцсетях партийцы рассказывают, чем сегодня занимаются.

Так, волонтеры «Единой России» в Ростовской области организовали работу летних лагерей для детей из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения. Чтобы занять ребят во время школьных каникул, активисты проводят развлекательные программы. Например, в ПВР «Аэлита» в Ростове, где живут более 140 человек и почти половина из них — дети.

«Молодая Гвардия Единой России» с первых дней спецоперации присоединилась с федеральной гуманитарной миссии, развернутой в Донецкой и Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И с началом эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область волонтеры помогали устроить быт людей в ПВР, - заметил руководитель реготделения «Молодой гвардии» Николай Ромашенко.

Также представители партии с рабочим визитом побывали в Цимлянском районе. Ознакомились с ходом работ на социально-значимых объектах, которые включены в народную программу партии. Это обелиск строителям Цимлянского гидроузла, центральные Дома культуры в Цимлянске и поселке Саркел, Дубравненская школа и центральная площадь в станице Маркинской, где идет благоустройство.

И, конечно, во время страды, партийцы активно встречаются в полях с донскими хлеборобами.

ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО

Члены ЛДПР открывают центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей. В Ростовской области готовы к открытию уже два таких центра — в Ростове и Таганроге, а в ближайшее время такие же появятся и в других крупных городах.

В первую очередь, центры правовой поддержки созданы для оказания помощи тем, кто сегодня сражается за победу. И для Ростовской области как для приграничного региона такие центры более чем актуальны. Причем поддержка сейчас нужна не только участникам спецоперации, но и их родственникам и всем, кто имеет непосредственное участие к проведению СВО.

АГИТАЦИЯ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ

Кандидаты заявили о своем намерении участвовать в выборах. Впереди у них — агитационная работа. И, конечно, интересно детально рассмотреть их тактику информационной работы с избирателями. Узнаем, как местные эксперты оценивают присутствие партий в медиапространстве региона, и как жители узнают об их работе.

- Общая цель партий в медиапространстве — в продвижении своих политических идеологий, привлечении поддержки избирателей и участии в политической жизни региона, - вводит в курс дела заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Института философии и социально-политических наук ЮФУ Роман Пупыкин.

И для достижения своих целей донские отделения партий, во всяком случае некоторые из них, пользуются всеми доступными им медийными каналами — телевидением, радио, газетами, сайтами, соцсетями.

- В новостном потоке конструктивные информационные поводы, которые касаются жителей Дона, чаще дают депутаты фракции «Единая Россия», - отмечает Роман Александрович. - Представители других парламентских партий реже выступают в медиапространстве, освещая свои законодательные инициативы, а больше критикуя недостатки в работе коллег.

Откуда сегодня жители Дона узнают новости о работе политического бомонда? По-прежнему старшее поколение и консервативная часть населения смотрит привычные новости по телевизору на региональных телеканалах, таких как «Дон-ТР» и «ДОН 24». Также они слушают радио и читают областные и районные газеты, где политические партии отчитываются о работе политиков.

Молодежь и дончане в среднем возрасте предпочитают знакомиться с социально-политической повесткой в интернете: мониторят новостные порталы — региональные и местные, читают ленту в телеграм-каналах в последними новостями.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ САЙТОВ

Если всю информацию о политических партиях избиратели смотрят в интернете, то логичным будет отражать каждый свой шаг на официальном сайте и страницах в соцсетях. Все ли партии информируют жителей о том, чем занимаются?

На таких сайтах по правилам должны обязательно быть размещены основные положения программы партии, данные о руководстве партии, новости и статьи о работе партийцев. Но на деле наполняемость сайтов региональных партий существенно различается.

По регулярности обновления новостей без привязки только к федеральной повестке лидирует «Единая Россия», у нее часто появляются сообщения и о том, что делается в области. Второе и третье места разделили ЛДПР и КПРФ. А несколько партий не обновляют регулярно новости на своих сайтах: контент выходит с задержкой от трех недель до пяти месяцев.

Все региональные отделения семи политических политических партий, участвующих в выборах, имеют свои информационные ресурсы в интернете. Это и официальные сайты, и страницы в соцсетях за исключением «Родины», у которой в соцсети «В Контакте» представлена только страница федеральной партии.

- Большую активность проявляет региональное отделение «Единой России», их сайт живой, новостная лента актуальна. Близки к ним и «Новые Люди», сайт которых информативен, а новостной раздел регулярно актуализируется, - говорит заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко. - Информационная работа в регионе инертна у «Справедливой России — Патриоты - За правду!» и полностью отсутствует у «Коммунистов России», а также у «Родины».

Эксперт замечает, что в отсутствие новостей у «Коммунистов России», Эсеры не обновляют ленту еще с первой декады текущего месяца, а «Родина» активно выкладывает новости в ВК, но лишь на федеральном уровне.

- В середину нашего условного рейтинга медийной активности мы бы поместили ЛДПР, от которой несколько отстает КПРФ, - добавил Роман Константинович. - При том только КПРФ на своем сайте выделила отдельный раздел, посвященный выборам, на сайтах иных партий он отсутствует - возможно, они посчитали его нецелесообразным.

Социолог приходит к общему выводу, что партии не спешат акцентировать внимание непосредственно на выборной повестке, будучи как бы поглощенными в текущую работу.

- Мы не увидели конкретные программы, лозунги, тезисы, нарративы, направленные непосредственно на эту избирательную кампанию, - обратил внимание Роман Овчаренко. - Возможно такова их информационная тактика на текущий период избирательной кампании.