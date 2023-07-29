Места, потенциально опасные для детей: в помощь родителям создали карту, где указали уже более 500 точек

Опасности подстерегают детей повсюду. К этому должны быть готовы и взрослые, и сами дети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К сожалению, статистика гибели детей в Ростовской области этим летом неутешительна. Как изменить эту тенденцию в лучшую сторону? Конечно, нужно следить за детьми и знать, где они находятся. А еще сами девчонки и мальчишки должны быть предупреждены о возможных опасностях. И здесь дончанам в помощь геоинформационная система Ростовской области (ГИС РО). Она содержит раздел о потенциально опасных местах для детей.

БОЛЬШЕ 500 ТОЧЕК

Инициатором создания карты в 2019 году выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. В минцифры Ростовской области идею поддержали. В итоге, на базе ГИС РО такая информация в открытом доступе.

В каждом районе или городе области есть администратор, который работает в ГИС РО и отвечает в том числе за наполняемость сведений о потенциально опасных местах для детей. Сейчас в разделе больше 500 таких точек.

Родители могут и сами подсказывать администраторам опасные площадки. Для этого нужно обратиться в местную администрацию и попросить разместить такую информацию на карте геоинформационной системы.

Разумеется, полученные сведения сначала проверят, и только потом на карте появится новая отметка.

ЛЕГКО И ПРОСТО

Воспользоваться картой просто. В поисковике вбивается «геоинформационная система Ростовской области». Выбирается тематический слой «Социальная среда», а далее – «Места, потенциально опасные для детей».

Открываем, например, Егорлыкский район. В хуторе Кугейском есть заброшенный дом. Он находится в 250 метрах от улицы Октябрьской, 126, если двигаться на юго-запад. Или, например, на карте отмечен аварийный дом в Новошахтинске на улице Линейная, 21.

ЛИЧНО, САМИ

Мы спросили у руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрея Петрова, принимал ли он участие в создании такой карты.

Дело в том, что Андрей Александрович еще в 2012 году в составе совета отцов школы организовал вместе с другими папами патрулирование особо опасных мест для детей в Азове. Они тогда смотрели и за пешеходными переходами, чтобы дети правильно дорогу переходили по пути из школы домой, и потенциально опасные места для детворы находили.

Данные о них передавали в местную администрацию. И вопросы с незакрытым люком, щелью в заборе на стройку, незамкнутым чердаком или поломанными качелями решались. Если реакции не следовало, Петров обращался к уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области, и проблема все равно устранялась.

В 2017 году азовские папы активно участвовали во Всероссийской акции «Безопасность детства».

- До короновируса вместе с мужчинами из школьных советов отцов мы проводили много патрулей и выявляли особо опасные места для детей, причем это было несколько раз на неделе, – рассказал Андрей Петров. – В период же пандемии часть детей с активными папами окончили школы, а новых мужчин мы не успели привлечь. Так что контролировать улицы нам пока не с кем.

ДЕЛО КАЖДОГО

Конечно, патрулирования продолжаются. Например, они устраиваются комиссией по делам несовершеннолетних. Только проводят их не так часто, как делали это, например, азовские папы.

Андрей Александрович считает, что карта с опасными местами для детей – это очень важное и нужное начинание. И хорошо бы к ней, чтобы в каждой территории нашлись активные папы, которые бы действительно стремились защитить детей.

Тогда было бы и кому предоставлять сведения для размещения в ГИС РО, и кому выдернуть торчащую арматуру на футбольном поле, и кому вовремя остановить ребенка на пешеходном переходе, который вдруг решил перебежать дорогу на красный свет.

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