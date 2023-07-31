Власти сообщают, что ЧП обошлось без раненых и жертв. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Вечером в воскресенье, 30 июля, жителей Ростовской области обеспокоила новость о падении беспилотника под Таганрогом. БПЛА рухнул на территории частного сектора хутора Даргановка Неклиновского района. Рассказываем, что известно о ЧП к этому часу.

Что случилось в под Таганрогом 30 июля 2023

Как стали сообщать вечером 30 июля, около 21.00, очевидцы в соцсетях, а вскоре информацию подтвердил в своем официальном телеграм-аккаунте губернатор Ростовской области Василий Голубев, в Неклиновском районе упал беспилотный летательный аппарат.

Специалисты определят принадлежность рухнувшего аппарата. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Последствия падения беспилотника под Таганрогом

На данный момент известно о материальном ущербе в результате падения БПЛА в Неклиновском районе.

- Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки, - проинформировал в своем официальном телеграм-канале глава администрации Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко, прибывший на место после того как стало известно о случившемся ЧП.

БПЛА задел крышу одного из домов, хозпостройки и автомобиль. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Пострадавшие при падении беспилотника под Таганрогом Ростовской области

При падении беспилотного летательного аппарате в хуторе Даргановка, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

По словам губернатора Василия Голубева, бригада скорой помощи выехала на место. Глава Неклиновского района Василий Даниленко уточнил, что раненых и погибших нет.

На место прибыли экстренные службы и руководство района. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Что сейчас происходит на месте падения беспилотника под Таганрогом

Как сообщают областные и районные власти, на место выехали группы различных министерств и ведомств, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. Также специалистам предстоит установить принадлежность рухнувшего аппарата.

Уточняется, что на месте работают представители Минобороны, Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района и службы жизнеобеспечения.

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