ЧП произошло около девяти вечера в воскресенье, когда хуторяне уже были по домам. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Фото с места падения беспилотника под Таганрогом опубликовал в своем официальном телеграм-канале глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко. Вечером в воскресенье, 30 июля, в частном секторе хутора Даргановка рухнул БПЛА.

Чудом обошлось без жертв и раненых. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

ЧП произошло около девяти вечера. Как проинформировал жителей Ростовской области губернатор донского региона Василий Голубев, беспилотный летательный аппарат повредил кровлю и автомобиль.

Беспилотник задел крышу дома, хозпостройки, машину и врезался в дорогу. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Выехавший на место районный глава ознакомился с ситуацией, опубликовал снимки. На них видно, что пострадали также хозпостройки, смяты ворота.

Обломки рассыпались по всей дороге. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

Задев крышу, хозпостройки с автомобилем и ворота беспилотник, судя по снимкам, остановился на дороге. Его обгоревшие обломки рассыпаны по всей проезжей части.

На опубликованных кадрах видно, что, несмотря на поздний час, на улицу вышло много людей, живущих по соседству, - посмотреть на возмутителя спокойствия.

На место выехали представители минобороны, экстренные службы, глава района. Фото: телеграм-канал главы Неклиновского района Василия Даниленко

По виду обломков гражданскому человеку нельзя сделать вывод о принадлежности беспилотника. Это предстоит сделать специалистам. Как сообщают областные и районные власти, на месте работают представители министерства обороны, Управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Неклиновского района и служб жизнеобеспечения.

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