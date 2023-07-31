Друг в больнице, машина — на крыше: В Ростовской области пьяный подросток за рулем устроил ДТП

В ночной аварии пострадал подросток. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Лето в разгаре, и родителям нужно держать ухо востро, чтобы уберечь детей от беды. К сожалению, второй месяц самых длинных каникул завершился на Дону громким ЧП.

В ночь на понедельник, 31 июля, подросток за рулем автомобиля попал в серьезную аварию. Такую, что его товарищ, тоже несовершеннолетний, попал в больницу. По предварительным данным, школьник без прав мог сесть за руль еще и в подпитии.

Подробностями ДТП с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ И ВРЕЗАЛСЯ В ЗАБОР

По информации полицейских, примерно в час ночи в хуторе Дубы Тарасовского района ехала «семерка», за рулем которой находился 15-летний водитель. Госавтоинспекторы уточняют: подросток был пьян.

17-летнего пассажира забрали в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Двигаясь по улице Центральной, он, по предварительным данным, слишком разогнался, не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в забор.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир, находившийся в машине — ему 17 лет. Прибывшие на место медики забрали его в больницу.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Как несовершеннолетний, у которого еще и водительских прав нет, добыл ключи и выехал на улицу, правоохранителям еще предстоит выяснить.

Машина перевернулась и врезалась в забор. Фото: УГИБДД по Ростовской области

«ШАЛОСТЬ», КОТОРАЯ МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ

Это, к сожалению, далеко не первый случай, когда подростки в Ростовской области оказываются за рулем автомобилей и устраивают ДТП. Так, в начале июля 15-летний подросток за рулем иномарки не уступил на перекрестке трамваю, который двигался по главной дороге. Из-за столкновения в больницу с травмами попал пассажир-ровесник, а остальные пассажиры и сам водитель отделались легкими травмами.

Но не всегда такое «баловство» заканчивается относительно благополучно. Оно зачастую приводит в реанимацию и к гибели. Например, в конце февраля в Ростове в аварию попали пятеро подростков — девушка и четверо парней. По информации источника «КП — Ростов-на-Дону» ребята достали ключи от Ford Focus у мамы одного из них. За рулем был 15-летний подросток, который в какой-то момент не справился с управлением, отчего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. От удара автомобиль превратился в груду металла. Водитель и трое пострадавших были доставлены в больницу, а 16-летний пассажир погиб на месте.

Машина с пятью подростками попала в аварию в Ростове на улице Каскадной. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал – у нас еще много интересного!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночное ДТП с подростками в Ростове: один человек погиб и четверо в больнице

Что известно о ночной аварии с подростками, в которой один погиб и четверо пострадали в перевернувшейся машине (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове опубликовали видео с места аварии, в которую попали пятеро подростков

На камеру сняли поврежденный автомобиль (подробнее)