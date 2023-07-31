В основном, фотосессии с собаками заказывают дамы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если хочешь, чтобы получилась красивая фотография, пусть на ней появятся дети или собаки, рекомендуют фотографы. Это почти беспроигрышный вариант. Возможно, именно поэтому в Ростове набирает популярность услуга по сдаче четвероногих друзей в аренду для участия в фотосессии.

ФОТОСЕССИЯ ЗА ВКУСНЯШКУ

Когда Кристина завела добермана по кличке Син, она понимала, что в собаку придется вкладываться. Животное регулярно осматривал ветврач. Они участвовали в выставках.

Однажды в одной из соцсетей Кристина увидела, что доберманы могут неплохо позировать на фотосессиях. И сдача собак в аренду для этих целей приносит вполне ощутимый доход, способный окупить содержание пса.

- Первый заказ поступил примерно год назад, – рассказала девушка. – Сейчас мы фотографируемся уже около трех-четырех раз в неделю. Помогает сарафанное радио, мои странички в соцсетях и объявления на соответствующих ресурсах.

В основном, фотосессии с Син заказывают дамы разных возрастов. Дважды Кристина согласилась на съемки с детьми, но теперь такие предложения уже не принимает. Говорит, собака сразу же настраивается на игру, и фотосессия идет крайне тяжело.

Хотя, в общем, Син – дисциплинированная, дрессированная и очень коммуникабельная. И слушает Кристину беспрекословно. Да и сам процесс Син воспринимает с удовольствием. А еще она знает, что обязательно получит в конце вкусняшку, и очень этого ждет.

БЕЗОПАСЕН И ДРУЖЕЛЮБЕН

У Светланы – американский питбуль Атлант. И заказы на него поступают тоже большей частью от девушек. Обходятся его услуги в 1200 рублей за сессию.

- Я однажды заказала съемку собаки для себя, – рассказывает Светлана. – И вот тогда увидела, какой же у меня красивый пес на снимках выходит! Его обязательно нужно фотографировать и дальше. Вот уже полгода мы участвуем в фотосессиях.

Девушка говорит, что пес совершенно послушный и обожает процесс съемки. Он тоже воспринимает его как игру. А заказчиков больше всего впечатляет, когда Атлант выполняет команду «тач»: собака подходит к человеку, утыкается носом в его руку и замирает. Со стороны это выглядит умилительно.

Светлана уверяет, что пес совершенно безопасен и дружелюбен.

Если животное рождено очаровывать, то специальной подготовки для фотосессии ему не нужно. Фото: Иван МАКЕЕВ

НУЖНА ХАРИЗМА

Неужели собакам, правда, нравятся фотосессии, и животные совершенно не представляют никакой опасности для тех, кто с ними фотографируется? Дать ответы на эти вопросы мы попросили кинолога волгодонского центра дополнительного образования Марину Бердник.

– Если животное коммуникабельно и не нервничает при появлении посторонних, то и на фотосессии, скорее всего, все будет нормально, и собаке процесс будет приятен. Да и не станут предлагать для съемок «необщительных» псов. В этом случае попросту ничего не получится: животное будет пугаться, замыкаться и прижимать уши, – пояснила Марина Дмитриевна.

По словам кинолога, нет каких-то специальных пород, которые уж очень-то подходили бы для фотосессии. Но есть собаки, которые обладают харизмой вне зависимости от породы. И вот они-то хорошо и выходят на снимках. Хотя, конечно, в зависимости от тематики съемок нужно и выбирать соответствующую породу. Если тема серьезная, больше подойдут крупные собаки. Если нужно что-то умильное, лучше взять шпицов или хаски.

БЕЗ СТРАХА И АГРЕССИИ

Конечно, гарантии, что животное не покусает, хозяевам давать трудно, высказала свое мнение Марина Бердник. Собака может покусать от страха, когда заведомо недоверчиво относится к посторонним.

Случается, что на фотосессию, где участвует вполне коммуникабельное животное, приходит человек, который боится собак. Вот тут пес может негативно среагировать на его страх. Но если это дрессированное, расположенное к людям четвероногое, то, скорее всего, оно просто зарычит. Покусать не покусает, но и фотосессии не получится.

Дружелюбное воспитанное животное может повести себя настороженно и неласково, если вдруг во время съемок родители начнут кричать на ребенка.

Есть и те, кто за счет фотосессии с участием животных хотят побороть свои страхи по отношению к собакам. Вот из этого, по словам специалиста, точно ничего хорошего не выйдет, собака все равно почувствует фобию.

ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Какой-то специальной дрессировки друзьям человека для участия в фотосессиях не требуется. Если они часто бывают среди людей и хорошо надрессированы, этого достаточно. На съемках они будут вести себя так же, как в обычной жизни: следить за требованием хозяина.

Самому же владельцу животного перед фотосессией нужно провести инструктаж для тех, кто будет фотографироваться рядом с собакой: назвать кличку, рассказать о характере, можно или нельзя брать на руки, насколько пес дает себя трогать, гладить по морде, какие слова воспринимает как похвалу и не боится ли зверь громких хлопков и звуков.

Ну, а самим участникам фотосессии следует узнать о доли ответственности хозяина, а также о том, каков опыт участия четвероногой модели в фотосессиях. Все-таки это дает определенные гарантии безопасности. А ими необходимо заручиться, раз уж речь идет о взаимодействии с животным.

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