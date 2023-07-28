Спешите видеть добро: завершились съемки фильма «Волонтёр» по сценарию Александра Рогожкина

Завершились съемки фильма «Волонтёр» по сценарию Александра Рогожкина Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Санкт-Петербурге завершились съемки полнометражного фильма «Волонтёр» (16+) по сценарию народного артиста России Александра Рогожкина. Производством картины занимаются киностудия «РОК» Алексея Учителя при поддержке Министерства культуры РФ и видеосервис Wink («Ростелеком»). Режиссером выступил выпускник ВГИКа Станислав Светлов, чей дебютный фильм «Ада» был показан в программе «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля, а также получил главный приз кинофестиваля молодого кино VOICES в Вологде в июле этого года. «Волонтёр» пополнит линейку проектов Wink Originals.

Фильмы безвременно ушедшего из жизни Александра Рогожкина, такие как «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», стали настоящими народными хитами. Новая картина — это афористичная и динамичная, смешная и грустная одиссея по причудливым лабиринтам русской души, приглашающая по-новому взглянуть на себя и на мир вокруг. Сегодня этот взгляд будет реалистичнее, но и светлее.

По сюжету молодой немец Вернер Мюллер (Карл Бенцшавель) оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгии и насыщенныи день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.

Фото со съемок.

- Сквозь особый рогожкинский юмор всегда проступает глубокий срез человеческих отношений и стремление разобраться в том, как устроена наша жизнь. В этом сила сценария и его универсальность, — отметил генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.

«Волонтёр» пополнит линейку проектов Wink Originals. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Идея показать национальный характер глазами иностранца всегда занимала кинематографистов. Но фильм “Волонтёр” предлагает для этого необычный ракурс: герой, а вместе с ним и зритель, окажется не внутри широкого русского праздника, а в обстоятельствах, включающих совсем другие эмоции. И, конечно, сценарий Александра Рогожкина в этом случае означает, что нас снова ждет современная киноэнциклопедия русской жизни, — сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

- Для меня большая честь и ответственность воплотить на экране сюжет “Волонтёра” и, сохраняя дух Рогожкина, рассказать актуальную историю современным киноязыком. Большой удачей было найти на главную роль немецкого актера, который впервые приехал из Германии в Россию, точно так же, как и герой нашего фильма, — поделился режиссер картины Станислав Светлов.

О фильме «Волонтёр» (16+)

Жанр: трагикомедия

Премьера: 2024

Производство: Киностудия «РОК» и видеосервис Wink при поддержке Министерства культуры РФ

Генеральный продюсер: Алексей Учитель

Продюсеры: Кира Саксаганская, Илья Учитель, Анастасия Акопян

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Исполнительный продюсер: Филипп Пастухов

Режиссер-постановщик: Станислав Светлов

Автор сценария: Александр Рогожкин

Оператор-постановщик: Павел Медведев

Художник-постановщик: Дмитрий Малич

Художник по костюмам: Олеся Вавилова

В ролях: Карл Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша, Юрий Степанов – младший и другие.

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