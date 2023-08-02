В Ростовской области бабушка ради внуков стала серийной воровкой

Сотрудница продуктового супермаркета крала с полок товар из-за внуков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске Ростовской области местная жительница пошла по скользкой дорожке ради дочери и внуков. Так позже расскажет она полицейским, которые ее и задержали.

Как оказалось, 53-летняя женщина устроилась в сетевой супермаркет на должность повара–кулинара. Весь день она проводила на кухне, нарезая салаты для отдела с готовой едой и ни у кого ее работа не вызывала нареканий.

УТРЕННИЙ РИТУАЛ

Правда, у Ирины (имя изменено – прим. ред.) была любопытная традиция - перед началом рабочей смены, примерно в 6-7 часов утра, она обязательно шла в торговый зал. Лишь только позже стало ясно, с чем была связана такая привычка.

Как сообщил «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, пока в павильоне не было лишних глаз, батайчанка брала с полок понравившийся товар, который вечером и уносила домой. При этом кражи Ирина совершала регулярно. Вдобавок, сами товары стоили недорого – от 50 до 900 рублей, но брала женщина объемами.

Как выяснят правоохранители, в первый раз повар украла две чехони, чесночный соус, охлажденную печень, два вида сыра и корм для стерилизованных кошек.

ОТ НАБОРА ДО КЕМПИНГА ДО КЛЕЯ

В конце рабочего дня женщина спокойно вынесла все из супермаркета, не вызывая ни у кого подозрений. Батайчанка выждала пару дней и, решив, что и впредь кражи будут проходить столь же гладко, опять решила поживиться за счет работодателя.

В этот раз интерес повара привлекли набор для кемпинга, шапка для бани, плащ-дождевик, нижнее белье для мальчика и девочки, а еще - нагрудный детский фартук для кормления. Все это она спрятала в свой шкафчик, а вечером спокойно отнесла домой.

- Также женщина украла детские колготки, кисти для рисования, степлер, капсулы для стирки, изоленту и герметик, - сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

Но нечистого на руку кулинара все же вычислил сотрудник службы собственной безопасности.

«ДЕНЕГ ВЕЧНО НЕ ХВАТАЛО»

После очередной недостачи там внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислил махинации Ирины. О ее действиях сообщили в полицию. Общая сумму ущерба составила больше 10 тысяч рублей.

Как рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ирина уже предстала перед судом. Женщина призналась, что впервые совершила преступление и ей очень стыдно за проступок. На кражу, добавила она, ее толкнула любовь к семье.

- Просто хотела помочь дочери, внуку и внучке, а денег вечно не хватало, - сказала Ирина.

В прокуратуре Батайска добавили, что суд приговорил Ирину к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства. Кроме этого, женщина возместила ущерб магазину.

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