В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне

Мгновения хватило, чтобы малыш свалился в бассейн с водой. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Страшная трагедия пришла в семью жителей Ростовской области. Там во дворе частного дома погиб двухлетний малыш. Подробностями поделились в следственном управлении СК по донскому региону.

МГНОВЕНИЕ — И КРОХИ НЕ СТАЛО

Все произошло в пятницу, 29 июля, в Сальске. Двухлетний мальчонка играл во дворе и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент родителей на мгновение не оказалось рядом. Этого хватило, чтобы случилось непоправимое.

Мальчик упал в расположенный во дворе бассейн и утонул. Когда малыша стали искать взрослые, а он не откликался, его увидели в воде. Кроху достали, но было уже слишком поздно... Ребенок не подавал признаков жизни.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали случившееся в следственном комитете Ростовской области. - Следователь и криминалист осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

БЕДА МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ И В ВАННОЙ, И В АКВАПАРКЕ

К сожалению, это далеко не первый случай гибели детей в воде дома в этом году. Только за 22 июля случилось сразу две трагедии. В Каменском районе в детском бассейне во дворе частного дома утонул двухлетний ребенок, а вечером того же дня в ванне для полива в Азове утонул годовалый малыш.

После новости о том, что сын в аквапарке погиб, маме стало плохо - понадобилась помощь скорой помощи. Фото: СУ СК по Ростовской области

Нет стопроцентной уверенности, что ребенок в безопасности, и когда рядом дежурят спасатели — дети тонут быстро и незаметно. Так, на прошлой неделе в Ростове четырехлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка, когда рядом купались десятки других посетителей, и никто даже не понял, что ребенок идет ко дну.

В июне его ровесник не выплыл на берег к родителям во время отдыха на пляже в Советском районе донской столицы. Были случаи гибели детей и в открытой воде — в Дону.

Донские следователи в очередной раз напоминают родителям не оставлять детей без присмотра, постоянно держать их в поле своего зрения, особенно, если рядом находятся объекты, которые представляют опасность для жизни и здоровья ребенка.

- Регулярные разговоры с детьми о правилах безопасности и собственный пример помогут обезопасить ребят от несчастных случаев и спасти им жизнь, - добавили в региональном следкоме.

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