Сериал «Ухожу красиво» вошел в топ-3 самых популярных проектов 2023 года Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Комедийный экшн-сериал о перерождении полицейского «Ухожу красиво» (18+), эксклюзивно представленный в видеосервисе Wink, посмотрели уже более 1,5 млн зрителей. 10-серийный проект снят кинокомпанией «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». По общему количеству просмотров эта комедия с элементами черного юмора уверенно вошла в топ-3 сериалов линейки Wink Originals 2023 года.

Роли в сериале, снятом режиссёром Мишей Поляковым, исполнили Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Фёдор Лавров, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и другие.

По сюжету странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берётся за самые опасные дела, подвергая свою жизнь опасности. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги?

Сериал посмотрели более 1,5 млн зрителей Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Мы предугадали интерес наших подписчиков к сериалу «Ухожу красиво». К полицейским комедиям всегда есть интерес, но в этом случае мы имеем дело не просто с развлекательным контентом. В проекте поднимаются вечные темы – о важности семьи, беззаветной любви к детям, о том, на что ради семьи готов пойти герой, который оказался на дне. А ещё здесь есть романтическая линия и даже острая сатира, — рассказал директор видеосервиса Wink («Ростелеком») Антон Володькин.

Как отметил генеральный продюсер сериала Андрей Шишканов, проект привлёк внимание не только поклонников комедий с элементами черного юмора, но и тех зрителей, которые не обходят своим вниманием качественные сериалы, и уже принято решение о продлении проекта на второй сезон.

Трейлер сериала можно посмотреть по ссылке, кадры и фото со съемок.

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