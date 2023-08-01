«Удача! Удача!»: зачем женщина провела магический обряд под подъездом многоэтажки под Ростовом

В Батайске обсуждают магический обряд, проведенный у подъезда многоэтажки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чего только не сделаешь ради любимого внучка, - видимо, так рассуждала звезда видео, которой уже стало вирусным.

В пабликах набирает популярность ролик, попавший на камеру, установленную на подъезде многоэтажки в Батайске Ростовской области. На кадрах, снятых ночью, - странное действие, которое наверняка рассмешит одних и напугает других.

ЦЕЛОВАЛИ РУКИ И ДЕЛАЛИ РЕВЕРАНСЫ

Женщина, на вид которой лет 60, в белом платье, больше похожем на ночную рубаху, совершает странные движения, - то вдруг присядет в реверансе, то взмахнет руками, то приподнимет подол.

Рядом с ней – ее помощницы – три девушки в таких же светлых нарядах. Участницы ночного перфоманса держат в руках свечи. А главная героиня магического флешмоба произноси несвязный текст, который, по всей видимости, сама считает колдовским заклинанием.

- Бабушка права. Разберись, угомонись. Расскажи бабушке, что нам рядить, да как колечко ломать, - говорит женщина на видео.

Следом она раскладывает на асфальте колоду карт и, вытащив одну, кричит: «Удача! Удача!». А ее помощницы после этого целуют ей руки.

«ЧАСТО ОБИЖАЛИ СТАРШИЕ МАЛЬЧИШКИ»

Как рассказали местные жители, инцидент произошел на улице Стадионной. По словам одного из горожан, он знаком с героиней видео и даже побаивается ее. Мужчина считает, что женщина и впрямь наделена экстрасенсорными способностями и может наслать проклятие.

По словам батайчан, которые живут в этом районе, бабушка таким странным образом хотела защитить маленького внука от нападок других ребят.

- Его часто обижали более старшие мальчишки. Семья много раз просила оставить ребенка в покое, но без толку. Вот и решила бабушка таким странным образом защитить внучка, - пояснила местная жительница.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала о том, что многодетный отец из Батайска представлялся в сети гадалкой Нинель и зарабатывал деньги на женщинах, несчастных в любви.

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