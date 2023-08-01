Ростовский врач-ортодонт рассказала, к чему со временем может привести неправильный прикус

Фото: Дмитрий Кутепов

О том, когда пора обращаться к ортодонту, как проходит лечение, и что будет, если не исправлять прикус, мы поговорили с ростовским стоматологом-ортодонтом

Считается, что улыбка – визитная карточка любого человека. Но, когда возникают проблемы с прикусом и смещением зубов, жизнь словно теряет краски. Появляются комплексы. А широкая улыбка становится мечтой.

О том, как вернуть красивую, а главную здоровую улыбку, сколько на это уйдет времени, рассказала стоматолог-ортодонт клиники «Доктор Келлер» Юлия Усачева.

У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НЕТ ЧЕТКИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРАНИЦ

– Расскажите, пожалуйста, чем занимается именно стоматолог-ортодонт? Какие проблемы пациентов может решить этот специалист?

– Ортодонт занимается исправлением неправильного прикуса, выравниванием зубов, подготовкой к протезированию, так как довольно существенная часть взрослых пациентов обращается к ортодонту именно по причине невозможности качественно поставить импланты или коронку из-за смещения зубов. То есть ортодонтическое лечение может быть как одним из этапов комплексной реабилитации пациента, так и самостоятельным.

– А какие симптомы говорят о том, что требуется консультация не только стоматолога, а именно ортодонта?

– В первую очередь, это все-таки неудовлетворенность эстетикой своей улыбки. Кроме этого, существуют определенные признаки, что с прикусом есть проблемы: выраженная стираемость зубов, хроническая травма слизистой рта, ассиметричное положение зубов или смещение челюсти.

Фото: Дмитрий Кутепов

– Каков возраст пациентов, с которыми вы работаете? И есть ли какие-то ограничения, когда слишком рано или поздно обращаться к ортодонту?

– У ортодонтических пациентов нет четких возрастных границ. Профилактический осмотр возможен и у детей с четырех лет. В таком случае возможно назначение какой-то специальной гимнастики для языка или других мышц лица, контроль за вредными привычками ребенка. А верхней возрастной границы не существует. Если есть показания и желание пациента заняться ортолечением, можем это осуществить и в 30, и в 50, и в 70 лет.

ЛЕЧЕНИЕ У ОРТОДОНТА ДЛИТСЯ ПОЛТОРА – ДВА ГОДА

– Чаще всего проблемы с прикусом, с кривизной зубов являются врожденными? Или отчего это возникает?

– Ортодонтические проблемы, как правило, многокомпонентные. Это может быть и генетическая предрасположенность, и результат влияния вредных привычек, и нарушение носового дыхания, и различные травмы. То есть заболевания многофакторные.

– А какие наиболее современные методы лечения есть на сегодня в ортодонтическом лечении?

– Сейчас большой выбор ортодонтических методов лечения, начиная с детских съемных ортодонтических конструкций, заканчивая брекетами, которые сейчас тоже очень сильно между собой отличаются.

Брекеты могут быть внутренные, то есть лингвальные со стороны языка, когда снаружи они не видны. Могут быть вестибулярные, то есть наружные со стороны губы. По материалу, из которого изготавливают брекеты, тоже могут быть разные. Они бывают металлические, сапфировые или керамические. Могут быть и элайнеры, которые малозаметны. Но это все – всего лишь инструменты, которыми работает доктор.

– А сколько в среднем занимает лечение у ортодонта?

– В среднем лечение занимает полтора - два года. Но радоваться результату пациенты начинают уже через три – шесть месяцев, так как зубы выравниваются через короткий срок. А потом начинается следующий этап лечения, который уже более сложный и длительный. Когда сопоставляются верхние и нижние зубы между собой, чтобы создать правильный прикус.

ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА МОЖЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА

– Насколько лечение болезненно? И будут ли побочные эффекты?

– Первые две недели будет адаптационный период после установки ортодонтических конструкций. Он обычно сопровождается некоторыми неприятными ощущениями. У всех они разные. У кого-то это может проявляться зудом в области зубов, челюстей, у кого-то – более явные ощущения, когда можно выпить обезболивающую таблетку. Но я всегда говорю своим пациентам, что все неприятные ощущения во время лечения, временны. А результат, который мы получаем, остается на долгие годы.

– А чем грозит игнорирование проблем такого рода в ротовой полости? То есть, когда искривление не очень заметное, и человека оно не беспокоит с эстетической точки зрения? Что может за этим последовать?

– Во время обследования мы говорим пациенту, что при неправильном прикусе, очень сильно страдает состояние самих зубов. Могут сильно стираться зубы, скалываться эмаль и пломбы. В итоге это все влияет на качество пережевывания пищи, соответственно, и на состояние желудочно-кишечного тракта. А еще неправильный прикус может сопровождаться головными болями.

НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ СВОЙ ЗУБ

– Врач – профессия, в которой необходимо постоянно обновлять свои знания. Как часто вы проходите обучение новым методам лечения? И что в планах на будущее?

– Новые методики появляются постоянно. Опытнейшие доктора делятся своими знаниями, и не перенимать их было бы глупо. Поэтому обучение должно быть на постоянной основе. Я посещаю курсы повышения квалификации минимум два раза в год, а бывает даже и чаще.

– Юлия Игоревна, расскажите о запомнившихся случаях за последнее время? Может, удалось помочь пациенту со сложным случаем?

– Недавно во время профессиональной гигиены полости рта у пациентки обнаружился кариес. На снимке выяснилось, что развился он в корне. А это является показанием к удалению зуба. Но с помощью небольшой ортодонтической конструкции мы выдвинули этот зуб из кости, и кариес был вылечен. А зуб покрыли коронкой. Пациент остался очень доволен. Так как нет ничего лучше, чем свой зуб.