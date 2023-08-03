«Классика к новому учебному году»: Ростовские приставы привезли книги и картины жителям ДНР

Донецкому музею были переданы работы донского художника Николая Полюшенко. Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по РО.

На днях из Донбасса вернулись судебные приставы из Ростовской области. Они регулярно бывают с гуманитарными миссиями в ДНР и ЛНР - передают продукты и вещи. А в этот раз привезли еще картины и книги, о которых так просили местные жители. К слову, литература была бережно отобрана в собственных библиотеках ведомства и его сотрудников.

КЛАССИКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

- Благодаря судебным приставам Ростовской области к началу нового учебного года у ребят будет возможность получить книги русской и советской классической литературы, – рассказал директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский.

В ту же поездку Донецкому республиканскому художественному музею были переданы картины и известного донского автора, Заслуженного художника России Николая Полюшенко.

- Мы привезли книги, таким образом популяризируется русский язык – это важно, - рассказал Николай Викторович. – Но не менее важно обмениваться и картинами. Поэтому я рад подарить свои работы Донецкой Народной Республике. На них - знаковые места России: шолоховский дуб, музей Антона Чехова в Гурзуфе, храм Василия Блаженного в Москве и музей деревянного зодчества в Костроме.

А еще - свои книги «Россия» разных годов выпуска. В них опубликованы репродукции картин, изображающие разные регионы страны. Нет в книгах только видов Донецой и Луганской Народных Республик, а также Херсона и Крыма. Но в очередном издании, уверяет автор, они обязательно появятся.

Чтобы изобразить и передать атмосферу новых регионов, Николай Викторович в течение суток, сколько был на донецкой территории, не выпускал из рук фотоаппарата. А уже по возвращении домой сможет запечатлеть увиденное на холсте.

УГОЛКИ ЧЕХОВА

Кстати, после визита Николая Полюшенко в некоторых школах и библиотеках Донбасса появятся уголки Антона Чехова. Художник давно и целенаправленно занимается изучением творчества нашего земляка. И хорошо знает, что биография писателя была переплетена с Донбассом.

Антон Павлович проводил на этой территории много времени у дедушки. Какие-то его произведения имеют связь именно с теми местами. Например, в рассказе «Степь» описываются донецкие просторы. Есть версия, что и история «Вишневого сада» была подсмотрена именно на донецкой территории.

– Ростовскую область и Донбасс многое объединяет в историческом, культурном бытовом плане, поэтому мы должны расширять и укреплять наши связи, и делать это систематически, – уверен художник.

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