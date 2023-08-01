Три дня на выбор и более 5 тысяч наблюдателей: эксперт рассказал, чем отличается избирательная кампания — 2023

Сентябрьские выборы продлятся три дня. Фото: Пыхалова Юлия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избирательная кампания — 2023 набирает обороты. 28 июля окончательно определились все участники выборов — было окончено выдвижение партий, и сегодня идет регистрация кандидатов-одномандатников.

Кроме того, областной избирком определил количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Для голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам будет подготовлено более шести миллионов бюллетеней.

АКТИВНАЯ РАБОТА

Агитация в СМИ начнется уже 12 августа. А пока все кандидаты ведут активную работу с избирателями в округах.

Так, кандидаты от «Единой России» съездили в сельхозкооператив «Колос». Председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев выслушал их наказы и обсудил с главой предприятия цены на ГСМ и зерно, субсидии на покупку сельхозтехники, ход уборки и виды на урожай.

В Шахтах председатель комитета Заксобрания региона по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике от «Единой России» Ирина Жукова проверила подготовку детсадах к новому учебному году. Так, в садике № 91 ремонтируется пищеблок, в садах № 34 и № 44 ремонт уже закончен — идет уборка помещений.

А молодогвардейцы Кировского района донской столицы вместе с активом местного отделения «Единой России» провели мониторинг детских и спортплощадок в рамках партпроекта «Спортивная семья», чтобы убедиться в соответствии нормам безопасности.

Кроме того, любые вопросы жители региона могут задать лично, обратившись в общественные приемные партии. Так, в Азовском районе проходит тематическая неделя приемов граждан: за месяц до начала учебного года она посвящена актуальной теме - вопросам образования.

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

Члены других партий также ведут активную работу. Так, на заседании круглого стола депутаты фракции КПРФ в донском парламенте вместе с экспертами обсудили перспективы переноса водовода, который проходит под кладбищем поселка Донской в Новочеркасске.

А накануне Дня ВДВ коммунисты провели несколько встреч с руководителем Ростовской региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Донской Союз десантников».

ЛДПР же активно работает с молодежью - запускает «Школу молодого военкора». Это новый совместный проект партии с военными корреспондентами. В течение августа молодые люди возрастом от 16 до 35 лет смогут учиться у журналистов-практиков. А самые активные будут приглашены на Московский интенсив и получат возможность лично пообщаться с военкорами.

Остальные политические партии — «Справедливая Россия – За правду», Компартия «Коммунисты России», «Новые люди» и «Родина» - сегодня активно занимаются предвыборными делами, однако их деятельность отражение в медиа-пространстве области не получила.

ЧЕТЫРЕ ОТЛИЧИЯ КАМПАНИИ — 2023

Чем ближе мы подходим к трехдневке сентябрьских выборов, тем четче вырисовываются ключевые отличия этой избирательной кампании от предыдущих. По мнению научного руководителя Ростовского государственного экономического университета, члена Общественной палаты Ростовской области Николая Кузнецова, каждая избирательная кампания на Дону по выборам депутатов Заксобрания региона имеет свои особенности.

- В сентябре этого года в условиях спецоперации соответствующими структурами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности избирательных участков, муниципалитетов и всей территории Ростовской области, и мы уверены, что в дни проведения выборов — 8, 9 и 10 сентября — будет обеспечена безопасность избирателей и жителей, - считает Николай Геннадьевич.

Сейчас идет фаза регистрации кандидатов, поэтому в данный момент еще определяется круг кандидатов и участвующих партий, - объясняет эксперт.

- Активная предвыборная агитация начнется 12 августа, - напоминает Николай Кузнецов. - Напомню, что у нас не будет дистанционного электронного голосования. В связи с тем, что выборы будут проходить 3 дня, не будет и дня тишины.

Также эксперт обращает внимание на то, что в центре внимания в регионе — работа по наблюдению за ходом голосования. Для этого Общественной палатой Ростовской области создан штаб по наблюдению за выборами, который особое внимание уделяет подготовке наблюдателей.

- Отобрано уже более пяти тысяч наблюдателей. Работают эксперты штаба, поступает много вопросов от жителей по организации голосования, что свидетельствует об уровне доверия жителей к членам штаба, - подчеркнул собеседник. - Высокая активность работы штаба вызвала повышенный интерес избирателей области к сайту Общественной палаты. И это тоже особенность избирательной компании этого года.