За покупку квартиры в новостройке Ростовской области будут начислять кешбэк

В Ростовской области наблюдается увеличение объемов строительства нового жилья. Если сравнить данные Яндекс Недвижимости за июнь этого года с прошлым, то предложение выросло на 145%. В конце июля был проведен онлайн-опрос россиян, который показал, на чем россиянам приходится экономить сразу после покупки недвижимости.

Большинство ответили, что экономят на путешествиях (45,6%). Кроме путешествий, респонденты вынуждены сокращать расходы на культурный досуг (10,7%), рестораны и доставку из них (7,5%).

В том же опросе большинство респондентов поделились: сразу после покупки недвижимости начинают откладывать средства на ремонт (32%), меблировку квартиры (18,1%) или путешествия (29,9%) – в последнем случае, очевидно, хотят переключиться после хлопотного занятия – покупки жилья.

Проведя опрос, Яндекс Недвижимость запустил кешбэк баллами Плюса за покупку квартиры в новостройке. Теперь при покупке жилья у застройщиков, подключенных к программе, пользователям вернется не меньше 1% от окончательной стоимости квартиры. Все баллы будут начислены участникам в течение 30 дней. Общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, указанной в договоре.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке в Ростове-на-Дону и области, по данным на июль 2023 года, составляет 5,6 млн рублей. На такую покупку будет начислено не менее 56 тысяч баллов Плюса.

Кешбэк можно тратить в сервисах Яндекса, которые подключены к подписке Плюс. Например, забронировать отель в отпуск на Яндекс Путешествиях, купить мебель или стройматериалы на Маркете. Кроме того, баллами можно оплачивать заказ Еды, продукты в Лавке или поездки на такси.

Партнерами программы стали 17 застройщиков и более 55 жилых комплексов по всей России, и количество партнеров будет расти. В Ростовской области это «Галактика», «Доннефтестрой», «ЮгСтрой» и «Альянс-200».

Для того чтобы стать участником программы, нужно активировать начисление баллов на странице ЖК, подключенных к программе и отмеченных знаком Плюса в каталоге Яндекс Недвижимости, оформить покупку жилья у застройщика и прислать необходимые документы в чат поддержки Яндекса. Активировать баллы можно в течение двух месяцев с даты начала действия программы.