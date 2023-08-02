В Ростовской области 70-летний пенсионер заработал 18 млн рублей на маткапитале

Через кредитный кооператив прошло около 18 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области обнаружили очередную контору по незаконному обналичиванию маткапитала. На след целой группы, которую подозревают в мошенничестве, вышли вместе со следователями сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Новочеркасска.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, 70-летний житель Багаевского района вместе с пятью знакомыми создал в Новочеркасске кредитно-потребительский кооператив и в течение почти восьми лет, по предварительным данным, занимался хищением бюджетных денег. Так, с 2015 по 2023 годы они подыскивали женщин, которые имеют право получить материнский капитал.

Подозреваемым грозит тюремный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С ними работники кооператива заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья или на улучшение жилищных условий, а после предоставляли в госорганы «пакет» подложных документов. Во внушительной папке было и заявление о перечислении денег на расчетный счет их организации для погашения несуществующего кредита.

Далее участники кооператива обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент, а основную часть денег отдавали матерям.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере», - прокомментировали в пресс-службе донского главка. - Во время расследования полицейские провели обыски дома у подозреваемых и в офисе кредитного кооператива. Были изъяты компьютерная техника, бухгалтерская и иная документация — все, что имеет значение для для уголовного дела.

По предварительным данным, участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов на маткапитал. Сумма ущерба составила около 18 миллионов рублей.

- На данный момент двое подозреваемых находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - добавили в ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину подозреваемых, то организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до двадцати лет, а участие — до семи лет.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

И в три раза больше

К сожалению, есть и куда более масштабные истории обмана. Так, с 2018 по 2021 год в Ростовской области житель донской столицы вместе с несколькими сообщниками создал несколько таких же кооперативов. Они, пользуясь доверием женщин, наживались на бюджетных деньгах. Забирали и делили суммы между собой.

В итоге за три года обналичили около 600 сертификатов на маткапитал, а сумма ущерба государству составила более 300 миллионов рублей.

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