Заказывали принципиально мальчиков: похитителя детей из Ростовской области приговорили к шести годам заключения

В Ростовской области задержали банду, которая крала мальчиков у многодетных мам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области осудили 29-летнего мужчину, который похищал детей у многодетных малообеспеченных мам, а после с подругой и приятелем продавал ребят в богатые семьи.Теперь ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.

«УСЛОВИЯ У ВАС НЕНАДЛЕЖАЩИЕ»

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, схема похищения была простой. Анна (имя изменено – прим. ред.) в свое время помогала малообеспеченным многодетным мамам из маленьких донских городов и поселков решать вопросы с материнским капиталом. Женщины доверяли ей. Этим и воспользовались похитители.

Анна сообщала своим приятелям адреса семей, у которых есть маленькие мальчики и чьи мамы юридически неграмотны. После этого те приходили домой к многодетным женщинам и представлялись сотрудниками опеки. Затем они заявляли, что обязаны забрать ребенка и поместить в приют:

- Мол, условия у вас ненадлежащие!

А чтобы вся сцена выглядела более правдоподобно, приятели подсовывали матерям бумаги на подпись. Как правило, никто из селянок не вчитывался в мелкий шрифт и не вникал в содержимое. Детей же просто передавали в другие семьи.

МАЛЬЧИК ЗА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Известно, что всего банда украла трех мальчиков. Заказ был на них. Детей отправили в другие регионы. При этом самого маленького похищенного везли на самолете, а остальных – на машине.

Цены на детей были разными – все зависело от покупательской способности клиентов. Так, одного ребенка банда продала за 180 тысяч рублей, другого – за 300 тысяч, а третьего – за 800 тысяч рублей.

Когда преступная схема вскрылась, в отношении торговцев людьми возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» и «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области, осужденный мужчина оказался причастен к похищению двух детей возрастом семь месяцев и девять лет. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строго режима.

В отношении двух других его коллег судебные заседания еще идут. Известно, что всех детей вернули в родные семьи.

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