На среду, 2 августа, синоптики передавали штормовое предупреждение по Ростову и области. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 2 августа пройдут ливни с грозой, градом, скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Рассказываем, что происходит на улицах города прямо сейчас.

Напомним, после нескольких дней жары, когда в Ростове была жара за +35 градусов, солнечно и почти безветренно, погода в среду начала портиться. В Ростовском гидрометцентре спрогнозировали осадки только на сегодня.

Несмотря на объявленное еще со вчерашнего вечера штормовое предупреждение, утро в донской столице выдалось ясным, но после полудня город начало затягивать тучами. Ближе к двум часам дня в центре города начал греметь гром и усилились порывы ветра.

Сейчас прохожие спешат попасть в помещения. В любой момент может сорваться ливень.

Несколько минут дождь шел, но буквально сразу испарился. Сейчас в центре после незначительных осадков душно.

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