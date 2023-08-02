В донском парламенте предлагают устранить проблемы со связью в населенных пунктах, в которых живет меньше ста человек

В областном парламенте считают, что донские инициативы позволят обеспечить качественной цифровой связью малые населенные пункты. Фото: пресс-служба ЗС РО

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от донского ЗС Ирина Рукавишникова с коллегами из Заксобрания и представителями профильных министерств обсудила проблему цифрового неравенства. В частности, речь шла о том, как обеспечить устойчивой сотовой связью малые населенные пункты и территории, где проходят федеральные трассы и железные дороги.

РАЦИОНАЛЬНО РАСПОРЯДИТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕМ ВЫШЕК

По словам Ирины Рукавишниковой, сегодня в стране реализуется федеральная программа по обеспечению сотовой связью населенных пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Она рассчитана на несколько лет и сейчас подходит к завершению второй этап.

Но при этом в России остается значительное число сельских поселений с численностью населения менее 100 человек, которые в программу не входят.

– Предложение, поступившее от Ростовской области, – рассматривать населенные пункты не отдельно, а как агломерацию. Это позволит рационально распорядиться возможностью установления вышек сотовой связи таким образом, чтобы они покрывали территорию нескольких населенных пунктов, – сообщила Ирина Рукавишникова.

По приблизительным подсчетам в России более 4 тысяч таких населенных пунктов. Чтобы покрыть эти поселения качественной сотовой связью потребуется установить тысячу вышек.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в свою очередь, подчеркнул, что власти региона последовательно и планомерно работают над тем, чтобы устранить цифровое неравенство в отдаленных труднодоступных сельских территориях.

– За последние два года в Ростовской области поставили 157 базовых станций в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. В этом году будет установлено еще 30 станций. То есть для очень большого числа небольших сельских населенных пунктов эта проблема будет решена. Но у нас остается около 200 сел, хуторов, станиц, в которых живет менее 100 человек. Предложенный нами вариант позволит решить проблему с качеством сотовой связи и в этих поселениях, прокомментировал спикер донского парламента.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

По такому же принципу предлагается решить вопрос с установкой вышек в местах, где пролегают железнодорожные пути и федеральные трассы. В донском парламенте уверены, что эти территории должны быть обязательно в зоне доступа сети.

– Не везде есть уверенный сигнал, а он требуется. Путешественников у нас с каждым годом все больше и больше. Это сотни тысяч жителей Ростовской области, других регионов страны. И мы предложили поменять федеральные нормы таким образом, чтобы была возможность у сотовых операторов обеспечивать непрерывной сотовой связью автомобильные и железные дороги, которые идут на небольшом расстоянии друг от друга, – заявил Александр Ищенко.

По словам спикера донского парламента, бонусом такого решения станет улучшение качества сигнала для всех, кто проживает в непосредственной близости от железных или автомобильных дорог.

Эти предложения взяла в работу сенатор Ирина Рукавишникова.

Чтобы воплотить их в жизнь потребуется внести изменения в действующее федеральное законодательство и нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации.

Сенатор заверила, что до конца лета будут проработаны технические вопросы и на осенней сессии Совета Федерации и Государственной Думы будет озвучено соответствующее предложение.