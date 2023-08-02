Военные примут дополнительные меры по защите воздушного пространства Таганрога

Осколок снаряда попал в Таганрогский художественный музей.

Небо над Таганрогом после взрыва ракеты 28 июля дополнительно защитят военные. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности воздушного пространства над приморским городом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

- В этой ситуации никто не остался в стороне. Все мы вместе переживали. Сейчас помогаем тем, кто пострадал, - обратился к жителям города глава администрации. - Верим в нашу армию и точно знаем, что приложены все силы, чтобы этого не повторилось.

Больше всего от взрыва пострадала стена и кровля музея, а также хозпостройки. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Напомним, в пятницу, 28 июля, над городом сработала система ПВО: обнаружила и перехватила в воздухе снаряд. Как сообщили в тот же день в министерстве обороны России, киевским режимом была совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города.

Упав на землю, снаряд повредил в первую очередь Таганрогский художественный музей, двор и хозпостройки, кроме того вылетели стекла в ресторане и нескольких жилых домах.

К счастью, никто не погиб, но не обошлось без пострадавших. По словам главы администрации, 22 человека обратились за единовременными выплатами на возмещение вреда здоровью. По этим суммам власти города обратятся к губернатору Василию Голубеву. На сегодня в больнице остаются девять раненых. Также от 108 жителей города поступило свыше 50 заявок на материальную помощь в связи с потерей имущества и необходимостью трат на первоочередные нужды.

- 28 июля главным следственным управление Следственного Комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о теракте, - продолжает Андрей Фатеев. - В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, администрацией Таганрога оказывается необходимое содействие.

Также глава добавил, что по итогам консультаций с представителями минобороны России и после детального анализа ситуации было принято решение о защите неба над городом. Военные приняли дополнительные меры по защите воздушного пространства Таганрога.

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