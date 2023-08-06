В школу - без стресса: как правильно провести август, рассказали опытные учителя и психологи

Интересно, сам ли этот мальчик сел за учебу летом? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро - новый учебный год. Стоит ли детям уже сейчас готовиться к школе? Свои мнения "КП-Ростов-на-Дону" озвучили учителя, психологи и родители. По мнению собеседников, каникулы точно нужны для отдыха, но перед учебой ребенку все же следует восстановить школьный режим. А вот повторять математику и русский рекомендовал уже не каждый.

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Например, мама школьниц Лилия по опыту знает, что в начальной школе нужно повторять таблицу умножения, письмо и чтение – иначе ребенок все забудет за лето. А вот в старшей школе можно ограничиться и чтением книг по 30-40 минут в день.

– Но, вообще, все зависит от ребенка, – уверена ростовчанка. – Может, кому-то и в старшей школе нужно что-то повторять, только это не должно портить каникулы. Пусть лето будет интересным и наполненным событиями! Это – отдых, путешествия, прогулки. На то они и каникулы – самое счастливое время.

Схожие мысли и у учителя химии Марины Овсянниковой. Она считает, что летом дети должны забыть о школе. Но не о чтении.

ИГРАЯ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Замдиректора Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», педагог-психолог Валерия Стольникова считает, что мозгу нужно время и отдых для усвоения информации, поэтому каникулы нужно использовать по их прямому предназначению, в том числе и для перезагрузки.

При этом готовиться к школе не помешает. Однако без насилия - например, играя с ребенком в настольные игры на внимание, память, счет или в правила русского языка.

– Очень полезны активные игры, развивающие координацию и глазомер - такие, как бадминтон и скакалки. А вот взаимодействие с гаджетами нужно свести к минимуму. Всегда полезно читать как по предложенному школой «летнему списку», так и помимо него, – рассказала Валерия Сергеевна.

Со своими детьми психолог начинает повторять школьную программу по иностранному языку, русскому и математике недели за две до начала учебного года. Но это очень индивидуальный момент. Если ребенок проявляет интерес к какой-то области знаний, как раз летом можно в нее углубиться, но на интересе, без нажима.

К школе важно восстановить режим. Если ребенок привык вставать летом поздно, то за две недели до 1 сентября будильник ставится на 15-20 минут раньше. И так – каждый день. То же самое происходит с отходом ко сну — его время постепенно сдвигается. Особенно это важно для детей, которые сложно адаптируются

БЕЗ ПОВТОРЕНИЯ - НИКУДА

А вот учитель математики Анна Иглова уверена, что повторять школьную программу просто необходимо. Чтобы легче войти в рабочий ритм и не втягиваться весь сентябрь.

С 8 класса нужно повторять геометрию, физику, алгебру и русский. По математике для повторения достаточно 1,5 часа два раза в неделю. Но здесь речь идет о сильном ученике, который работал в течение учебного года – ему нужно лишь слегка втянуться. Если же предмет ребенку предстоит выучить чуть ли не заново, тут уже другой разговор.

Анна Ивановна знает, что ни один ребенок сам не сядет летом за учебники – его придется заставлять. Другой вариант - если родители найдут в себе силы подыскать те книги и занимательные задачки, за которые их сын или дочь захочет сесть, заодно повторив и школьный курс.

А вот одиннадцатиклассникам, считает учитель, нужно заниматься все лето, исключая июль. Пусть и под нажимом родителей.

Коллега Анны математик Ольга Бубличенко считает, что повторение нужно начинать со второй половины августа по часу в день, если ученик владеет предметом. Если же он запущен, времени придется потратить больше. И здесь, скорее всего, без помощи родителей и одноклассников не обойтись.

БЕЗ СТРЕССА

Мнение педагогов разделяет и руководитель Центра трудных подростков, психотерапевт Анна Хоботова. Она считает, что повторение перед школой просто необходимо. Ведь забывать — это нормальное свойство памяти. И, если в последний месяц лета ребенок ничего не повторял, то 1 сентября он вряд ли многое вспомнит.

Когда же придет в школу, и его пробелы в знаниях станут очевидными для всех, на этой почве может случиться стресс. А нервные переживания еще больше блокируют память. И как в этом состоянии вспомнить, что проходили три месяца назад? А тут еще и новую программу вскоре придется усваивать. Конечно, когда-то успеваемостью озадачатся родители. И их неудовлетворенность учебой ребенка тоже скажется на его нервной системе.

– Чтобы так не произошло, сейчас нужно каждый день посвятить повторению, – подытожила Анна Хоботова. - В начальной школе это должны быть русский и математика, в старшей школе добавляются химия, физика, биология и другие предметы. Причем родителям важно помнить, что детям трудно взять себя в руки, поэтому именно мамы с папами и должны организовать повторение. А еще за неделю необходимо восстановить режим школьника. Если этого не сделать, вся первая четверть может уйти только на то, что ребенок будет входить в колею. Какая уж тут успеваемость?!

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