Каким должен быть идеальный ЖК: ростовский застройщик показал, что должен включать в себя современный ЖК

Аллея ЖК «Флора». Фото: предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой»

Жилой комплекс в окружении красивых пейзажей: ростовский застройщик представил видеопрезентацию нового проекта. Теперь можно увидеть, как будет выглядеть ЖК «Флора» рядом с ТЦ «Мега» и оценить благоустройство жилого комплекса

ЖК «Флора» строится рядом с ТЦ «Мега». Это кварталы комфортабельных современных домов с собственной инфраструктурой, флагманский проект разноэтажной застройки, созданный девелопером проекта ГК «Доннефтестрой». Первая линия строительства включает три дома от 16 до 17 этажей. Ключи можно будет получить уже в 2025 году.

Весь проект пронизан идеей экорайона: рядом с жилым кварталом «Флора» находятся три пруда и красивая природа. А главная задача ЖК – обеспечить жителей города качественным жильём с сопутствующей развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

На территории жилого комплекса будут созданы два детских сада, школа, физкультурно-оздоровительный центр, площадка для выгула собак, двор-парк с большой прогулочной аллеей и фонтаном, четыре новые дороги, магазины и кафе на первых этажах в каждом доме. За безопасность на территории комплекса будет отвечать служба охраны и система видеонаблюдения.

Локация с хорошей транспортной доступностью и развитой городской инфраструктурой. За три минуты можно дойти до пересадочного пункта у ТЦ «Мега», а рядом расположены Мега Парк, несколько элитных коттеджных посёлков, образовательные, социальные и спортивные учреждения, и, конечно, места для отдыха с душой, например – несколько бассейнов и ледовый каток.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: 8 (863) 204-63-33

What’s app: 8 (928) 270-05-05

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