Ставки – на молодежь: как Ростовская область готовится к выборам-2023

В сентябре в Ростовской области пройдут выборы депутатов Заксобрания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области готовятся к предстоящим выборам, которые пройдут в сентябре. Областной избирком уже определил количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Для голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам будет подготовлено более шести миллионов бюллетеней.

ПОДГОТОВКА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Отметим, при подготовке к выборам в Заксобрание VII созыва большое внимание уделили работе по наблюдению за голосованием. В Ростове по этому поводу прошло заседание.

На встрече заявили, что за ходом голосования будут тщательно следить наблюдатели.

Для этого Общественная палата Ростовской области в тесном взаимодействии с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) создала специальный штаб, в котором готовят наблюдателей.

Сегодня Общественная палата проводит обучающие семинары. В планах: формирование пула из более чем 5100 наблюдателей.

Особенность донского региона в том, что до 40 процентов наблюдателей – политически активная молодежь. И это не случайность. Большинство партий ведут активную деятельность в медиапространстве и публикуют отчеты о своей деятельности в социальных сетях.

СПЕЦИФИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ – 2023

Предвыборная кампания в этом году будет иметь целый ряд важных особенностей. Отчасти это связано с выбранным форматом волеизъявления, отчасти - с проведением специальной военной операции.

- Следует напомнить, дистанционного электронного голосования в этом году не будет. Голосование продлится три дня, не будет и дня тишины, - подчеркнул заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков.

По словам заместителя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами, председателя комиссии Общественной палаты Ростовской области Александра Нечушкина, в настоящее время в избирательной комиссии Ростовской области зарегистрированы областные списки шести партий. Выдвинуто 406 кандидатов в составе партийных списков и 243 по одномандатным округам.

Списки кандидатов выдвинули шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и Компартия Коммунисты России.

Предвыборная агитация стартует 12 августа. Выборы в Законодательное Собрание Ростовской области пройдут 8-10 сентября.

Отметим, общественные наблюдатели – важная составляющая институтов гражданского общества. Граждане могут контролировать соблюдение избирательного законодательства, следить за соблюдением законов на участках во время голосования, подсчета голосов и подготовкой итоговых протоколов. Независимое общественное наблюдение за выборами в РФ впервые появилось в 2018 году, на президентских выборах.