Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет свое присутствие в Ростовской области

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

На 291 км федеральной автодороги А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский открылась АЗС «Газпромнефть» с кафе и магазином.

На новой заправочной станции автомобилисты могут заправиться бензинами АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичным G-Drive 95, а также дизельным топливом производства нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефти». АЗС обеспечивает одновременную заправку 6 автомобилей, для большегрузного транспорта предусмотрены выносные автозаправочные колонки. Увеличению скорости обслуживания также способствует система постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков сначала заправляют автомобили, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом.

На станции работает фирменное кафе, где можно купить кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи, а также магазин, в котором представлено порядка 1000 наименований товаров.

Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть"

Автопутешественники могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, а также помыть стекла, фары и номерные знаки автомобиля.

До 31 августа 2023 года клиенты станций, участвующих в акции «Кофе заправляет», при заправке бензином, дизелем или СУГ от 30 литров и покупке кофе или другого акционного напитка получат скидку в размере 1 рубль на каждый заправленный литр топлива.

На новой станции уже действует программа лояльности «Нам по пути», участники которой получают бонусы и могут ими расплатиться за топливо и сопутствующие товары на АЗС сети по всей стране.

Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» для Android и iOS.

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