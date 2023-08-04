На выходных Ростов-на-Дону и область ждет жаркая погода. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 5-6 августа обещает быть очень жаркой. Столбики термометров поднимутся под 40, а по области и выше. Не спасет ситуацию даже ветер, который будет разгонять горячий воздух. Спасатели и медики рекомендуют в пик активности солнца не выходить на улицу без необходимости, а, если пришлось, обязательно надевать головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты и брать с собой питьевую воду. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра на погоду в донской столице и в регионе.

В Ростове-на-Дону в субботу, 5 августа, будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью северный и северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до приятных +22-24 градусов, а днем поднимется до +36-38 градусов.

В воскресенье, 6 августа, также осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +24-26 градусов и +37-39 днем.

В Ростовской области тоже будет облачно. В субботу без осадков. Ветер ночью северный и северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-25 градусов, по северу будет прохладнее — до +17, днем +34-39 градусов, а во второй половине дня местами ожидается сильная жара — до +40-42 градусов.

В воскресенье дождей тоже не предвидится. Ветер восточный и юго-восточный: ночью 7-12 метров в секунду, днем местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-27 градусов, по северу до +19, днем +34-39, а во второй половине дня местами сильная жара +40-42 градуса.

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