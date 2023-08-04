В Ростовской области политические партии определили свои порядковые номера в бюллетене

На Дону готовятся к предстоящим выборам в ЗС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области идет подготовка к предстоящим выборам депутатов в Законодательное собрание седьмого созыва, которые состоятся в сентябре. В донской избирательной комиссии состоялась жеребьевка по определению порядкового номера политических партий в бюллетене.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

В результате жеребьевки места в бюллетене распределились следующим образом:

№1 - Политическая партия – коммунистическая партия «Коммунисты России»

№2 – Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

№3 - Политическая партия «Новые люди»

№4 – Партия «Справедливая Россия – за правду»

№5 - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

№6 - Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

В свою очередь, эксперты рассказали, как может распределиться рейтинг партий в составе будущего ЗС.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Научный руководитель Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ), член Общественной палаты Ростовской области Николай Кузнецов предположил, что «Единая Россия» может занять первое место, второе место – «Коммунистическая партия РФ», третье достанется партии ЛДПР.

- Еще две партии преодолеют пороговое значение. И наконец, преодоление порогового значения коммунистической партии – «Коммунисты России», остается под вопросом, - спрогнозировал эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко предположил, что расклад будет следующим: 48 мест заберет ЕР, 6 КПРФ, по 2 ЛДПР и СРы, по одному «Новые Люди» и «Коммунисты России».

- Второй вариант: 50 мест ЕР, 5 КПРФ, также по 2 ЛДПР и СР, 1 «Новые Люди», но уже без «Коммунистов России». Полагаю, как и прежде, основана борьба будет между ЕР и КПРФ, - подытожил он.

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