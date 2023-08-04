В Ростовской области политические партии определили свои порядковые номера в бюллетене

На Дону готовятся к предстоящим выборам в ЗС
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области идет подготовка к предстоящим выборам депутатов в Законодательное собрание седьмого созыва, которые состоятся в сентябре. В донской избирательной комиссии состоялась жеребьевка по определению порядкового номера политических партий в бюллетене.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В результате жеребьевки места в бюллетене распределились следующим образом:
№1 - Политическая партия – коммунистическая партия «Коммунисты России»
№2 – Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
№3 - Политическая партия «Новые люди»
№4 – Партия «Справедливая Россия – за правду»
№5 - Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
№6 - Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
В свою очередь, эксперты рассказали, как может распределиться рейтинг партий в составе будущего ЗС.
ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Научный руководитель Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ), член Общественной палаты Ростовской области Николай Кузнецов предположил, что «Единая Россия» может занять первое место, второе место – «Коммунистическая партия РФ», третье достанется партии ЛДПР.
- Еще две партии преодолеют пороговое значение. И наконец, преодоление порогового значения коммунистической партии – «Коммунисты России», остается под вопросом, - спрогнозировал эксперт.
В свою очередь, заведующий кафедрой социологии ЮРИУ РАНХиГС Роман Овчаренко предположил, что расклад будет следующим: 48 мест заберет ЕР, 6 КПРФ, по 2 ЛДПР и СРы, по одному «Новые Люди» и «Коммунисты России».
- Второй вариант: 50 мест ЕР, 5 КПРФ, также по 2 ЛДПР и СР, 1 «Новые Люди», но уже без «Коммунистов России». Полагаю, как и прежде, основана борьба будет между ЕР и КПРФ, - подытожил он.
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