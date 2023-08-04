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Происшествия4 августа 2023 11:20

Мошенник загнал в миллионные долги пенсионера, который пытался заработать

Пенсионер из Ростовской области потерял почти два миллиона рублей, поверив «финансовому аналитику»
Татьяна ТИХОНОВА
Чтобы получить максимальную прибыль, мужчина даже взял несколько кредитов.

Чтобы получить максимальную прибыль, мужчина даже взял несколько кредитов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько ни предупреждай людей о телефонных мошенниках, все равно работы у полиции не убавляется. Еще верят наши люди, к сожалению, в легкие деньги. И порой все заканчивается трагически, когда жертвы мошенников вгоняют себя и свои семьи в долги, а затем, потеряв все, оказываются от переживаний на больничной койке или того хуже.

Еще одна печальная история произошла в Ростовской области. На «развод» попался 57-летний житель Каменского района. Мужчина «подарил» обманщикам почти два миллиона рублей, пытаясь заработать прибавку к пенсии. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону.

ВЕЖЛИВЫЙ И КОМПЕТЕНТНЫЙ

Полицейские Каменского района, когда к ним в отдел пришел 57-летний местный житель, чтобы написать заявление о мошенничестве, если и удивились, то совсем немного. На уловки мошенников и 20-летние попадаются, и люди в четыре раза старше.

Мужчина рассказал правоохранителям, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился финансовым аналитиком и предложил пенсионеру заработать, вложив на выгодных условиях инвестиции в финансовую платформу.

- Он был вежлив, умело оперировал фактами, рассказывал о максимальной выгоде и быстрой прибыли, - недоумевает теперь потерпевший.

"Финансовый аналитик" все подгонял пенсионера: сейчас самый выгодный момент, чтобы вложить средства.

"Финансовый аналитик" все подгонял пенсионера: сейчас самый выгодный момент, чтобы вложить средства.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЧЕТ РОС

Аналитик проинструктировал собеседника, как установить на свой телефон специальную программу, куда нужно вносить деньги. Он координировал каждый шаг пенсионера: говорил, какие суммы, в какое время и куда нужно перевести.

- Я видел в программе, что прибыль увеличивается, - вспоминает мужчина. - У меня мелькнула мысль вывести деньги, но я захотел поднять заработок. Когда у меня уже не осталось личных сбережений, я оформил кредит в одном из банков на сумму 460 тысяч рублей и перевел их на счета, указанные куратором.

ВЗЯЛ КРЕДИТЫ, ЧТОБЫ СОРВАТЬ КУШ

Спустя время пенсионеру снова позвонил его финансовый гуру и заявил: пора! Наступило самое подходящее время, чтобы пополнить свой инвестиционный счет и получить самый высокий доход от вложений. При этом самопровозглашенный аналитик уточнил, что чем больше будет взнос, тем больше денег осядет на счете.

Тогда доверчивый дончанин в приложении другого банка оформил онлайн еще две кредитные заявки — на 300 и 200 тысяч рублей. Получив деньги, перевел их на указанный мошенником счет.

НИ ДЕНЕГ, НИ «КУРАТОРА»

Спустя несколько дней начинающий инвестор решил позвонить «финансовому помощнику» и узнать: когда же, наконец-таки, он сможет получить свою прибыль? Но абонент был уже вне зоны доступа. Мужчина понял, что его обманули, а деньги — в общей сумме 1,8 миллиона рублей — он подарил мошеннику. Тогда пенсионер поспешил в отделение полиции писать заявление.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», - прокомментировали в донском главке. - Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.

Донские полицейские в который раз призывают с осторожностью относиться к предложениям получения прибыли в короткие сроки, в том числе инвестиций в финансовые платформы.

- Такими предлогами часто пользуются аферисты, пытающиеся похитить деньги граждан. Будьте бдительными и не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам и организациям, - предупредили в полиции.

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