Мошенник загнал в миллионные долги пенсионера, который пытался заработать

Чтобы получить максимальную прибыль, мужчина даже взял несколько кредитов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сколько ни предупреждай людей о телефонных мошенниках, все равно работы у полиции не убавляется. Еще верят наши люди, к сожалению, в легкие деньги. И порой все заканчивается трагически, когда жертвы мошенников вгоняют себя и свои семьи в долги, а затем, потеряв все, оказываются от переживаний на больничной койке или того хуже.

Еще одна печальная история произошла в Ростовской области. На «развод» попался 57-летний житель Каменского района. Мужчина «подарил» обманщикам почти два миллиона рублей, пытаясь заработать прибавку к пенсии. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону.

ВЕЖЛИВЫЙ И КОМПЕТЕНТНЫЙ

Полицейские Каменского района, когда к ним в отдел пришел 57-летний местный житель, чтобы написать заявление о мошенничестве, если и удивились, то совсем немного. На уловки мошенников и 20-летние попадаются, и люди в четыре раза старше.

Мужчина рассказал правоохранителям, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился финансовым аналитиком и предложил пенсионеру заработать, вложив на выгодных условиях инвестиции в финансовую платформу.

- Он был вежлив, умело оперировал фактами, рассказывал о максимальной выгоде и быстрой прибыли, - недоумевает теперь потерпевший.

"Финансовый аналитик" все подгонял пенсионера: сейчас самый выгодный момент, чтобы вложить средства. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЧЕТ РОС

Аналитик проинструктировал собеседника, как установить на свой телефон специальную программу, куда нужно вносить деньги. Он координировал каждый шаг пенсионера: говорил, какие суммы, в какое время и куда нужно перевести.

- Я видел в программе, что прибыль увеличивается, - вспоминает мужчина. - У меня мелькнула мысль вывести деньги, но я захотел поднять заработок. Когда у меня уже не осталось личных сбережений, я оформил кредит в одном из банков на сумму 460 тысяч рублей и перевел их на счета, указанные куратором.

ВЗЯЛ КРЕДИТЫ, ЧТОБЫ СОРВАТЬ КУШ

Спустя время пенсионеру снова позвонил его финансовый гуру и заявил: пора! Наступило самое подходящее время, чтобы пополнить свой инвестиционный счет и получить самый высокий доход от вложений. При этом самопровозглашенный аналитик уточнил, что чем больше будет взнос, тем больше денег осядет на счете.

Тогда доверчивый дончанин в приложении другого банка оформил онлайн еще две кредитные заявки — на 300 и 200 тысяч рублей. Получив деньги, перевел их на указанный мошенником счет.

НИ ДЕНЕГ, НИ «КУРАТОРА»

Спустя несколько дней начинающий инвестор решил позвонить «финансовому помощнику» и узнать: когда же, наконец-таки, он сможет получить свою прибыль? Но абонент был уже вне зоны доступа. Мужчина понял, что его обманули, а деньги — в общей сумме 1,8 миллиона рублей — он подарил мошеннику. Тогда пенсионер поспешил в отделение полиции писать заявление.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», - прокомментировали в донском главке. - Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.

Донские полицейские в который раз призывают с осторожностью относиться к предложениям получения прибыли в короткие сроки, в том числе инвестиций в финансовые платформы.

- Такими предлогами часто пользуются аферисты, пытающиеся похитить деньги граждан. Будьте бдительными и не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам и организациям, - предупредили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Ростовской области потерял миллионы, решив сыграть на бирже

Мужчина обанкротился, погнавшись за обещанной мошенником прибылью (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ростовский пенсионер потерял 5 миллионов рублей, решив сыграть на бирже

Мужчина не сразу понял, что произошло (подробнее)