«Вместе пережили обстрелы»: В Ростовской области 13-летняя девочка стала опорой для глухонемой бабушки

Внучка стала опорой для глухонемой пенсионерки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голубоглазая улыбчивая школьница Наташа и ее пожилая бабушка-инвалид друг у друга одни. У них нет больше родственников. Зато появилось много новых настоящих друзей, которые не бросят в трудную минуту.

«СПАСИТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА»

13-летняя школьница и ее 72-летняя бабушка родом из Донбасса. Они до последнего не решались уехать из опасной зоны несмотря на обстрела ВСУ. Дома их держала мама Наташи, у которой была термальная стадия рака.

Но когда уже оставаться в родном селе было равносильно тому, чтобы погибнуть, семья все же решилась на эвакуацию. Вот только как?

- Мама — болеет, бабушка — глухонемая, а сама Наташа — еще ребенок, - рассказывают ростовские активисты сообщества «Неравнодушные».

К счастью, кто-то из знакомых семьи рассказал о добровольцах, которые помогают вынужденным переселенцам, и даже дал телефон активистов.

И вот мама Наташи позвонила ростовчанам.

- Спасите нас пожалуйста, - срывающимся голосом сказала она.

И ростовчане спасли!

МАМА УМЕРЛА В БОЛЬНИЦЕ

Собрали деньги на эвакуацию, нашли машину и договорились с врачами. Ведь онкобольной женщине нужна была помощь.

По словам волонтеров, дорога до Ростова прошла относительно спокойно. После приезда женщину сразу же поместили в больницу, а бабушку с Наташей — в пункт временного размещения.

Казалось бы, испытания позади. Но нет. Через пару дней девочке позвонили врачи.

- Вашей мамы больше нет. Она умерла, - сказали они.

Пережить потерю девочке помогла ее пожилая бабушка. Несмотря на то, что пенсионерка не может говорить и почти ничего не слышит, она понимала все, что происходит в душе внучки, лишь по ее взгляду.

Когда Наташе было совсем плохо и она рыдала навзрыд, бабушка просто держала ее за руку и девочка успокаивалась.

«ВЕРЮ, ЧТО МЫ ЕЩЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ»

А внучка помогала женщине общаться с людьми, ведь не все понимают язык глухонемых.

- Мы вместе пережили обстрелы и потерю родного человека. Я стала опорой для бабушки, а она — для меня. Мы друг у друга — одни, и я верю,что мы еще будем счастливы, - позже скажет Наташа волонтерам.

Активисты только лишь помощью с эвакуацией не ограничились. Они взяли семью под свое крыло: помогают с продуктами, лекарствами и одеждой.

А еще — обстроиться на новом месте.

- Бабушка с внучкой решили переехать из Ростова в Таганрог. В более маленьком городе им будет проще справиться с бытовыми трудностями, - пояснили волонтеры.

Активисты помогли им и с этим переездом, а сейчас занимаются юридическими документами. Наташа с бабушкой решили навсегда остаться в Ростовской области и нужно многое сделать.

- Но они со всем справятся, а мы в этом обязательно поможем, - улыбнулись волонтеры.

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