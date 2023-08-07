В Ростове сдали первый многоквартирный дом на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

На левом берегу Дона группа компаний «ЮгСтройИнвест» завершила строительство первого многоквартирного дома.

300 семей уже получили ключи от квартир в торжественной обстановке.

При вручении ключей от квартир для новоселов прошел праздник «Белая сдача» — вечеринка в белом стиле с участием аниматоров и музыкантов.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Стоит отметить, что новый квартал, расположенный на левобережье Ростова, за год привлек к себе особое внимание. Проект входит в губернаторскую сотню инвестнопроектов Ростовской области. На его стройплощадке побывал председатель Правительства России Марат Хуснуллин. Также проект получил несколько федеральных наград.

Новый квартал на левом берегу выполнен в концепции «двор без машин», что обеспечит комфорт и безопасность. Во дворе первого дома для новых жильцов подготовлена большая детская площадка, разделенная на зоны для разных возрастов, спортивная площадка, тренажеры и места для спокойного отдыха.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Новоселы получили квартиры как с чистовой отделкой, так и с готовым ремонтом от застройщика. Собственникам предоставили выбор из нескольких дизайн-проектов тот, который лучше всего соответствует их вкусу и предпочтениям. Первые жители нового квартала оценили стильные холлы своих новых домов. Сразу с порога впечатляют большие витражные зеркала, высокие потолки, бесшумные лифты и отделка керамогранитом.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В группе компаний отмечают, что в жилом комплексе будет ряд объектов инфраструктуры. Среди них — школа, два детских сада и поликлиника. Важно, что рядом с жилыми домами появится парк площадью 14 гектаров, который планируется открыть уже в следующем году. В парке будет развита спортивная инфраструктура, включающая велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Кроме того, будет создано искусственное озеро и обустроены зоны для отдыха в тени деревьев. В парке высадят множество многолетних и хвойных растений. Все деревья будут высотой более трех метров.