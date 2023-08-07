От экстремальной жары город спасут только дожди с грозами в середине недели. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 7 — 11 августа начнется с экстремальной жары и лишь в середине недели благодаря дождям столбики термометров понизятся до понятных +32 градусов. Публикуем подробный прогноз от Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 7 августа, ожидается переменная облачность. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем +37-39, во второй половине дня - сильная жара +40-42 градуса. В городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник, 8 августа, в городе облачно и без осадков. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22-24, днем +36-38.

В среду, 9 августа, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный с переходом на северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22-24 градуса, днем +34-36.

В четверг, 10 августа, преимущественно солнечно, после семи вечера синоптики прогнозируют дождь и грозу, которая продлится до конца суток и все воскресенье. Легкий ветер 5-10 метров в секунду, температура воздуха до +23 ночью и до +33 градусов днем.

В пятницу весь день дождь и гроза. Умеренный ветер до 12 метров в секунду с порывами до 15-18, температура воздуха ночью до +25, а днем до +32 градусов.

В Ростовской области в понедельник облачно и без осадков. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 8-13 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем +34-39 градусов, во второй половине дня местами сильная жара +40-42. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохраняется в юго-восточных и местами в северо-восточных районах. В южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье - высокая пожароопасность четвертого класса.

Во вторник переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21-26, по западу до +18, днем +32-37, по югу и востоку региона до +39.

В среду ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный с переходом на северный и северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 12-14 метров в секунду, при грозе до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21-26, по северу и западу до +17, днем +27-32, местами до +36, в юго-восточных районах до +39.

В четверг на Дону днем будет в основном без осадков, а к вечеру во многих районах пройдет дождь. Ветер будет 5-10 метров в секунду, температура воздуха в среднем +25 ночью и +32-37 днем.

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Ветер 12-14 метров в секунду, температура воздуха ночью +24, днем +35.

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