Хотела любви, а отдала два миллиона рублей: 40-летняя дончанка повелась на уловки бойфренда с сайта знакомств

Женщине приходили какие-то деньги на счет. И это ее окрыляло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ах, как все начиналось! Алена (имена изменены, - прим. авт.) так и чувствовала, что судьба где-то рядом. Понимала она и то, что в сорок лет жизнь только начинается. Ведь и опыта уже предостаточно, и сил хватает, и понятно, чего хочешь от жизни.

Поэтому, когда на сайте знакомств женщиной заинтересовался некий Вадим, она не стала бросаться в отношения, как говорится, в омут с головой. Решила, что правильнее будет получше узнать друг друга и на время ограничилась перепиской с новым знакомым. А что? Удаленное общение казалось совершенно безопасным.

ПУТЬ В КЛОНДАЙК

А через какое-то время Вадим сделал Алене предложение, от которого глупо, казалось, было бы отказываться. Новый знакомый предлагал дончанке зарабатывать на бирже.

– Вадим поделился со мной рассказом о своем друге, которого зовут Павел. Мой собеседник сообщил, что его товарищ зарабатывает деньги на платформе для торговли цифровыми активами, продавая золото, нефть, играя на курсе валют и у него появилось свободное место в группе, – рассказала героиня.

Это место «благородные» мужчины предложили и Алене. Недолго думая, она согласилась. Ведь Вадим был таким убедительным и скоро познакомил подругу с Павлом.

СХЕМА ДЕЙСТВУЕТ!

Общение с «начинающей предпринимательницей» злоумышленники вели в известном мессенджере. О способах и стратегиях «заработка» в инвестиционной сфере рассказывалось все подробно.

– После создания аккаунта в приложении я внесла 30 тысяч рублей и приобрела валюту. Далее Павел перевел меня на другого специалиста. И я получила первую прибыль в размере 6 300 рублей, – поделилась женщина.

Полученная сумма окрылила Алену: схема действует! Поэтому, когда ее наставник сказал, что нужно работать с суммами покрупнее, «новоиспеченная брокерша», не думая, согласилась.

Сначала она оформила кредит на один миллион рублей и переслала деньги на счет, указанный мошенниками. Потом сделала еще ряд займов в банках на общую сумму 250 тысяч рублей и поступила с ними так же.

КУПИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ!

После этого с Аленой связался уже другой мужчина и сказал, что ей снова нужно переводить деньги. Якобы поступившей от нее суммы было недостаточно из-за разности курсов. И женщина взяла еще один кредит, а потом заняла плюс к этому деньги у знакомых.

– Как только располагала нужной суммой, я сразу перечислила ее звонившему, – вспоминает Алена.

В какое-то момент Алена решила, что свои деньги нужно выводить из оборота – наверняка, ведь сорвала уже приличный куш. О своем решении сообщила «наставникам». И те не возражали. Но сказали, что для вывода средств нужна лицензия. Стоит она 350 тысяч рублей. Алена снова заняла деньги и купила то, что было необходимо.

РАЗБОГАТЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Осознание, что стала жертвой мошенников, к женщине пришло только тогда, когда ей перечислили 308 тысяч рублей, но сказали ими не пользоваться. По заверениям новых знакомых, это якобы были комиссионные деньги от проведенных операций. Алена должна была перевести их на другой счет.

– Я понимала, что это часть преступной схемы и не стала выполнять инструкций, а сразу же обратилась в полицию, – поделилась жертва злоумышленников.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают подозреваемых. Если злоумышленников вычислят, им предъявят обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. А это значит, что мужчинам может грозить наказание сроком до десяти лет лишения свободы. Но при этом совершенно непонятно, сможет ли вернуть свои деньги Алена.

Полицейские напоминают, что не нужно открывать брокерские счета по телефону или по ссылкам, присылаемым в почте или в мессенджерах. Также не стоит обращать внимание на объявления в играх и приложениях. Разбогатеть они не помогут.

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