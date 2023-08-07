Ночной заплыв, борьба на поясах и концерт индийской музыки: как в Калмыкии отпраздновали «Фестиваль Лотосов - 2023»

Двухдневный праздник посвящен созерцанию природы - люди любуются лотосами. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

«Фестиваль Лотосов - 2023» в Калмыкии отмечали два дня. Традиционно — это не просто время любования природой, но и самых разных активностей — от соревнований по борьбе на поясах, до концерта индийской музыки и молитвы в хуруле. Рассказываем и показываем, как прошел главный праздник августа в Калмыкии.

Лотос - особо почитаемый в Калмыкии буддийский символ. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

У фестиваля было сразу два центра — это город Лагань и село Джалыково — места, где можно увидеть больше всего цветущих лотосов.

В Джалыково к лотосам подплывали на катере. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

В первый день в храме — хуруле — провели торжественный молебен в честь открытия выставки священных буддийских реликвий. В нем приняли участие и представители старшего поколения, и местная молодежь.

Молебен в хуруле. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

После гости праздника отправились на ярмарку местных мастеров народного творчества. Заодно прошли мастер-классы по приготовлению настоящего калмыцкого чая и сытного угощения — борцогов. Всем желающим продемонстрировали традиционные калмыцкие обряды.

На ярмарке народных мастеров. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Еще в Лагани прошел акустический концерт индийской музыки известного ситариста из Санкт-Петербурга Степана Христанова «Индия рядом с тобой». Кроме того, все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по старомонгольской письменности «Тодо бичг».

Концерт индийской музыки. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Участники праздника приехали не только развлекаться, но и с радостью помогли — плели маскировочные сети, которые отправятся на передовую нашим военнослужащим.

Для наших бойцов гости праздника плели маскировочные сети. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

А в спортзале прошли соревнования по традиционной борьбе на поясах. Такой вид борьбы официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО.

Борьба на поясах активно развивается в регионе. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Ну а самым долгожданным моментом праздника стал сап-челлендж. Десятки спортсменов и любителей уверенно встали или боязливо сели на доски, чтобы пройтись по воде с видом на церковь. С одной стороны камыши, с другой - буддийский символ лотос, который пробивается сквозь мутную воду и поражает своей чистотой и красотой.

В водном челлендже участвовали десятки местных жителей и гостей праздника. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Амбассадором соревнований стал профессиональный сап-райдер Станислав Вулканов из Минска. А после праздника глава республики Бату Хасиков даже поручил сформировать сборную Калмыкии по сап-серфингу, раз уж тренироваться здесь можно круглый год.

Кто-то быстро рассекает воду, стоя на сапе, а кто-то не спешит, а тихонько двигается по воде сидя на доске. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Многие ждали веселой пенной вечеринки. От души наплясалась под музыку в пенных брызгах местная детвора.

Больше всех пенную вечеринку ждали дети. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

Ну а когда солнце зашло за горизонт, профессиональные спортсмены решили выйти на воду на сапах еще раз.

Спортсмены насладились видами Лагани. Фото: пресс-служба главы Республики Калмыкия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцы, народные игры, костюмы и море цветов: самые яркие кадры фестиваля тюльпанов в Калмыкии — 2023

Как проходит фестиваль тюльпанов в Калмыкии — 2023 (подробнее)