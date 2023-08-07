«Когда моего сына били, она стояла в стороне!»: бабушка заявила права на внука и хочет забрать его у матери

Подросток, наконец, обрел настоящую семью Фото: Виктор Гусейнов

13-летний Илья (все имена изменены – прим. ред.) из небольшого поселка под Ростовом сегодня мало чем отличается от своих сверстников. Непоседливый подросток гонят мяч во дворе и, как говорит его мама, читает «из-под палки» по вечерам книжки.

- Весь список литературы на лето, который задала учительница, осилить не смог. Ну, это не беда, я его не ругала, - рассказывает Наталья корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону».

ЗА СЫНОМ ПРИШЕЛ С РУЖЬЕМ

Вообще, в этой семье строго запрещено повышать голос на Илью. И вовсе не потому, что у него – идеальное поведение. Дело в том, что над Ильей много лет измывался отец. Наталья сбежала от Николая, когда их общему сыну было два года. У женщины не было больше сил терпеть побои. Забрала она с собой и Илью. Но дончанин пришел к экс-жене с ружьем и потребовал вернуть сына.

Так и вышло, что мать и сын были разлучены на долгие годы. Николай вскоре сошелся с новой женщиной. Наталья тоже встретила мужчину, с которым стала вместе жить. В браке у них родились трое детей.

А вот Илья так и оставался у Николая единственным родным ребенком. Но этот факт не помог 35-летнему мужчине стать более любящим отцом. Когда мальчику исполнилось четыре года, мужчина впервые поднял на него руку. А с первого класса синяки практически не сходили с тела мальчика. Причем, истязания с каждым годом становились все изощренней.

Особенно злым мужчина был после алкоголя. О том, что Илью бьют, знали и его родная тетя, и бабушка по линии отца. Женщины жалели мальчика, но поделать с Николаем ничего не могли. А поводом для наказания ребенка могла стать любая мелочь.

ПЫТАЛСЯ СЖЕЧЬ РУКИ

Однажды Николай ударил сына головой о стену за то, что тот не убрал бутылку с пола. Периодически отец морил подростка голодом. Видимо, сам он считал, что так растит сильного и выносливого парня.

- Илье приходилось воровать еду в магазине, - рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Однажды отец узнал об этом и наказал сына – схватил мальчика за кисть, поднес руку к включенной конфорке и держал над огнем. После этого с ожогами мальчика положили в больницу. Но и тогда никто не забил тревогу. Николай всем сказал, что сын схватил горячий чайник.

А однажды мужчина пробовал вырвать плоскогубцами ногти сына. Илья вырвался от него и сбежал к подруге, которой обо всем рассказал. Та убедила его пойти в полицию. На отца завели дело по статье «Причинение физических и психических страданий».

ВИНОВАТЫМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЕТ

Суд приговорил Николая к шести годам тюрьмы. Правда, сам он виновным себя не считал и даже пытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила наказание без изменения. Тем временем, Илья, наконец, переехал к родной матери. Он подружился с сестричками и братом.

- Правда, иногда между детворой все же вспыхивают ссоры, но потом они быстро мирятся, обнимаются и вновь играют, - улыбается Наталья.

Своего отчима Илья называет папой. Часто ходит с ним на рыбалку и помогает по хозяйству. А вот разговоров о биологическом отце мальчик избегает. После того, как Николая отправили в тюрьму, Илья о нем ни разу не заговорил.

- Такое впечатление, что сын хочет забыть о нем: отца словно и не было в его жизни. Илья делает вид, что забыл и папу, и все, что тот с ним сотворил. Но я думаю, он просто молча в душе переживает боль, - продолжает мама.

НИ ПИСЬМА, НИ ВЕСТОЧКИ

К слову, и сам Николай, любивший сыграть на публике роль заботливого отца, за все 10 месяцев, что провел в тюрьме, о себе не напомнил - не звонил сыну и не присылал писем.

- Зато его мама вдруг предложила взять Илью под опеку, - негодует Наталья. - Я, честно говоря, просто опешила! Когда моего сына били, она стояла в стороне, а сейчас вот готова жить с внуком и заботиться о нем. Конечно, я на это никогда не пойду.

Ну, а пока родственники решают взрослые проблемы, Илья как многие подростки наслаждается последним месяцем лета: загорает на речке, играет с друзьями и совсем не хочет идти в школу.

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