Расслабляются в джакузи и валяются в грязи: как спасаются от аномальной жары животные в зоопарке Ростова

В зоопарке свои методы борьбы с жарой. ФОТО: телеграм-канал Ростовского зоопарка

В Ростове синоптики обещают до +42 градусов, причем всю предстоящую неделю. И, если люди могут найти спасение у водоемов или под кондиционерами, то каково пережить такие температуры животным в зоопарке? Об этом мы спросили зоологов.

Белый мишка прохлаждается в собственном бассейне. Фото: Ростовский зоопарк

ПОБОЛЬШЕ ФРУКТОВ И ВОДЫ

– Большинство наших животных родились и выросли в Ростовском зоопарке, поэтому к таким жарким температурам на улице они привычные - адаптированы к здешним условиям, – успокаивают работники зоосада. – Единственное, сейчас у них снизился аппетит.

Поэтому многим в рацион добавили фрукты, а еще расставили дополнительные поилки с водой.

– Вода у них в постоянном доступе, даже если посетители ее и не видят, она всегда есть, просто находится в домиках, чтобы не нагревалась, - говорят в зоосаде.

Слоны устраивают себе автополив. Ростовский зоопарк

СПАСАЕТ ОСОБОЕ МОРОЖЕНОЕ

Казалось бы, совсем непросто в эти дни белым медведям – Комете и Айону, а еще их коллегам - бурым и гималайским мишкам. Но не тут-то было! Косолапые от души мокнут каждый в своем бассейне, температура в которых всего +15 градусов, или валяются в тени.

А в это время сотрудники зоопарка готовят им лакомства. В меню - мороженое, приготовленное по особому рецепту.

– Замораживаем им рыбу, овощи и фрукты, - улыбаются зоологи. - И вкусно, и развлечение.

ГРЯЗЕВЫЕ ВАННЫ И ЗАГАР ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ

А вот у быков Арни в борьбе с жарой свои методы. Эти рогатые предпочитают принимать грязевые ванны. Такое купание дает им хороший заряд бодрости, ведь грязь не только охлаждает тело, но и спасает от назойливых насекомых.

– Эту процедуру они могут принимать целыми днями с перерывом на обед, конечно, – говорят сотрудники зоопарка.

Для белых же носорогов Зеона и Теркеля также нет ничего лучше, чем валяние в грязи и пыли. Но в отличие от других обитателей зоопарка, эта парочка очень любит нежиться на ярком солнце, похрустывая при этом сочной травой.

КРОКОДИЛУ – ДЖАКУЗИ, СЛОНАМ – ДУШ

А вот, у кого жизнь удалась, так это у сиамского крокодила Люцифера. У него в вольере - настоящий рай. Рептилия плавает в бассейне, где вода обогащена кислородом, а еще здесь есть гидромассаж с джакузи.

У крокодила в распоряжении джакузи. ФОТО: Ростовский зоопарк

– Такие водные процедуры кружат ему голову, да и его самого, - уверяют специалисты.

Сладкая жизнь и у азиатских слонов Синты, Юмы и Ситары. Кроме того, что у них есть собственные бассейны, где они могут отдыхать и наслаждаться беззаботной жизнью хоть целый день, так их еще и периодически купают под душем.

– Если вы будете проходить мимо слонов, будьте аккуратны. Эти ребята могут вас обрызгать водой или обсыпать песком, если вы им приглянетесь, – предупреждают зоологи.

Кстати, найти спасение от ростовской жары в зоопарке могут не только звери. На территории установлен целый фонтанный комплекс для самых юных гостей. Здесь всегда полно ребятни и слышен звонкий детский хохот. Находится этот аттракцион буквально в двух шагах от вольера со слонами.

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