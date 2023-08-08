Участник проекта «Герои в белых халатах», врач-офтальмолог Валерий Сарычев: «Глаза – это хрупкое зеркало души, которое важно беречь и охранять»

Фото: из личного архива Валерия Сарычева

Сарычев Валерий Алексеевич - врач-офтальмолог ГБУ РО ГБСМП г. Ростова-на-Дону, врач первой квалификационной категории. Специализируется на оказании скорой помощи при травмах глаза, витреоретинальной хирургии, катарактальной хирургии, а также лечении острых заболеваний глаза. В профессии уже более 9 лет.

Валерий Алексеевич Сарычев окончил Ростовский Государственный Медицинский Университет по специальности «Педиатрия» в 2013 году. Интернатуру по специальности «Офтальмология» окончил в 2014 году, и в 2019 году подтвердил сертификат по специальности «Офтальмология».

В 2023 году Валерий Алексеевич получил в честь Дня медицинского работника почетную грамоту ГБУ РО ГБСМП г. Ростова-на-Дону за большой вклад в дело охраны жизни и здоровья населения города и области, а также за многолетний и добросовестный труд.

В рамках проекта «Герои в белых халатах» Валерий Сарычев рассказал редакции «Комсомольская правда – Ростов» о том, как важно отдаваться любимому делу, и когда видеть своими глазами – настоящее чудо.

Фото: из личного архива Валерия Сарычева

- Почему Вы выбрали эту профессию, и насколько сложно было ее освоить?

- Выбор моей профессии был предопределен с детства. Я вырос в медицинской семье, где мне прививались такие качества, как сострадание, любовь к людям и огромное желание им помогать. Оканчивая школу, я был абсолютно уверен в правильности выбора своей профессии. Я понимал, что ни в какой другой специальности я не смогу реализовать свой потенциал так, как в медицине. Моя семья полностью поддержала мое стремление в этой области, и я продолжил многолетние традиции медицинской династии, став врачом в четвертом поколении.

Сама офтальмология для меня не была сложной наукой в освоении, так как с первых минут мною двигали любопытство и интерес к профессии, ведь глаза – это хрупкое зеркало души, которое важно беречь и охранять. Мне кажется, если ты полностью отдаешься любимому делу, то освоение материала происходит как-то само собой и достаточно легко.

- Что больше всего Вам нравится в медицинской практике и почему?

- Мне очень нравится помогать людям, возвращая зрение. Это чудо, когда пациента, с серьезными проблемами со зрением, приводят родственники, а уходит он самостоятельно, когда уже способен различать все краски жизни. Пациенты всегда очень благодарны за нашу работу, так как почти 90% восприятия окружающего мира происходит через наши глаза.

- Что Вы делаете, чтобы развиваться в профессии?

- За прошедшее десятилетие офтальмология далеко шагнула вперед. В рутинную клиническую практику внедрено огромное количество инновационных методов диагностики и лечения. Для того, чтобы быть «в тренде», естественно, я ежедневно читаю статьи в специализированных отечественных и зарубежных журналах, знакомлюсь с монографиями ведущих специалистов, также посещаю основные офтальмологические конгрессы, участвую онлайн в международных конференциях и семинарах, в мастер-классах ведущих офтальмохирургов страны. И конечно, большую роль в моем развитии как специалиста играют мои коллеги и, конечно, родственники. Особенно мне помогает наставничество моей бабушки – доктора медицинских наук, профессора Шовкун Людмилы Анатольевны. В трудных случаях я всегда советуюсь с ней.

- Расскажите интересные истории из вашей медицинской практики.

- Все случаи из практики всегда интересные, но запоминается самый первый. Это было мое первое дежурство в ГБСМП. В отделение поступил пациент с проникающим ранением глазного яблока, которое он получил вследствие травмы. Я обратился к заведующей отделением за советом. Она дала четкие инструкции по дальнейшей тактике действий, и я провел свою первую операцию. На следующий день пациент видел травмированным глазом, и это была лучшая оценка моей работе.

- На Ваш взгляд, от чего зависит успех операции?

- Я считаю, что успех лечения зависит не только от профессионализма врача, но и от его навыков коммуникации. То, насколько правильно доктор выстроит общение с пациентом, влияет на психологическое и общее состояние больного. Немаловажную роль в успешности проведенного лечения или операции играет и грамотная диагностика, проведенная до медицинских вмешательств.

- Как убеждаете пациентов полностью выполнять рекомендации по лечению?

- Успех любого медицинского амбулаторного или стационарного лечения напрямую зависит от объема информации, которую ты предоставил пациенту. Больной должен быть полностью информирован обо всех рисках и последствиях, которые могут непредвиденно возникнуть при оперативных вмешательствах. В таком случае пациент доверяет врачу и выполняет все необходимые рекомендации по дальнейшей тактике лечения.

- Наверняка, Ваши пациенты возвращаются со словами благодарности. Что обычно говорят?

- Обычно пациенты говорят: «О чудо! Я вижу!». Для меня это лучшая благодарность за качественно проведенную мною работу.

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? Есть ли какие-либо увлечения и время на них?

- В свободное время я обожаю заниматься серфингом. Я люблю все, что связанно с водными видами спорта. Серфинг для меня является отдушиной после тяжелого трудового дня.

- Что пожелаете читателям?

- Читателям я хочу пожелать быть внимательными и соблюдать технику безопасности при работе с инструментами, которые могут повлечь за собой травму глаза. Также хочу пожелать быть очень осторожными в использовании пиротехнических средств, особенно, если в руки их берут дети. Взрослым рекомендую проходить плановый осмотр офтальмолога 1 раз в год для предупреждения и своевременного выявления возрастных нарушений и заболеваний глаз.