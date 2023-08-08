Назначили свидание от имени девушки: как ростовчанин попал в больницу после переписки в интернете

Полиция задержала четверых мужчин, избивших незнакомца на улице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Каменске-Шахтинском Ростовской области 39-летний шахтер чуть не умер после того, как похвастался приятельнице покупкой. Переписку увидели случайные прохожие, которые решили поживиться за счет горняка.

Как рассказал «Комсомольской правде - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на мужчину набросились с кулаками сразу впятером. Бить не переставали даже тогда, когда тот терял сознание.

СВИДАНИЕ НАЗНАЧИЛИ НЕЗНАКОМЦЫ

В тот день горняк, наконец-то, исполнил свою давнюю мечту. Поменял старенький телефон на новый. Гаджет стоил почти как месячная зарплата.

- Неужели я не могу себе позволить? Ведь столько работаю, - подумал Петр (имя изменено – прим. ред.) и вытащил из кошелька 30 тысяч рублей.

Покупкой он поспешил похвастаться знакомой девушкой в переписке. По словам источника издания, пятеро приятелей, слонявшихся по городу без дела, увидели, как горожанка с кем-то общается в мессенджере.

- А ну, дай сюда мобильный, - сказали они девушке. Та побоялась отказать пятерым крепким парням и протянула им телефон. Дальше переписку с шахтером продолжили мужчины, возраст которых – 21-22 года.

От имени девушки они назначили шахтеу свидание, и тот уже через час примчался в Каменск-Шахтинский из Красного Сулина.

ЭКЗЕКУЦИЯ У РЕКИ

Но вместо подруги его ждали незнакомцы. Приятели напали на мужчину и потребовали отдать им телефон. Горняк оказался не из робкого десятки и отказался подчиниться требованиям. Тогда мужчины затолкали его в багажник и вывезли в безлюдное место к реке. Там продолжили экзекуцию.

Били ногами по всему телу, в том числе – и по голове. При этом шахтер один раз даже потерял сознание. Когда Петр понял, что его могут забить до смерти, то назвал код блокировки телефона. Только после этого налетчики оставили его в покое и ушли.

А Петр, превозмогая боль, с трудом добрался до оживленной улицы, там ему помогли вызвать полицию и скорую. Мужчину отвезли в больницу - медики диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

По словам источника издания, четверых дебоширов задержали по горячим следам. Пятому удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

- В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщил прокурор Каменска-Шахтинского Александр Коростылев.

Если в суде признают вину мужчин, то они могут сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

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