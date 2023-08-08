«Проф боярд» и зарядка на море: Профсоюз образования провел в Ростовской области Форум молодых педагогов

Фото: предоставлено пресс-службой Профсоюза образования.

В Азовском районе, на базе отдыха «Песчаный брег», прошел Форум молодых педагогов Ростовской области. Лучших из лучших отбирали по результатам конкурса. В результате участниками форума стали восемьдесят учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования со всего региона.

«ЗА ВАМИ – БУДУЩЕЕ»

То, что Форум необходимо было устроить, показала уже дорога на море: учителя общались друг с другом, вспоминали забавные истории и делились наблюдениями из жизни своих подопечных. Неудивительно, что, когда по приезду с участниками провели игры на командообразование с целью всех перезнакомить, участники сошлись во мнении: "Цель игры достигнута!"

Фото: предоставлено пресс-службой Профсоюза образования.

Результаты они закрепили на нетворкинге «Будем знакомы!» Здесь обсуждали темы воспитания, роли педагога в жизни детей и подростков. Поделились и мнениями о том, как использовать соцсети и мессенджеры в общении с родителями и детьми.

Ну а вечером участников ждало торжественное открытие. На нем выступила председатель Совета молодых педагогов Ростовской области Александра Сиволапова. К собравшимся обратился председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

– Мы сегодня работаем для профсоюзной молодежи. Она креативная, яркая, инициативная. Именно вы являетесь потенциалом страны и региона, поскольку учите и воспитываете детей. Я уверен, вы не подведете, потому что за вами и вашей работой — будущее! – произнес в торжественной обстановке Владимир Геннадьевич.

Фото: предоставлено пресс-службой Профсоюза образования.

Поддержку профильного ведомства региона участникам форума выразила начальник отдела общего и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Елена Пушкарева.

А дальше сцена принадлежала молодым педагогам. Вместе со своими кураторами они вышли в составе команд "Зеленый свет", "Ананас", "Синева" и "Революция". Как только учителя представили свои визитные карточки, тут же стало понятно: находчивости и творческого подхода им не занимать.

КИНОПЕДАГОГИКА И ДОБРОТА

Да и спортивная подготовка у молодых педагогов не подкачала. Каждое утро они начинали с зарядки на побережье. После чего следовал утренний информационный сбор. На нем объявлялись имена героев дня. Ну а дальше – мастер-классы, семинары, игры. И так – четыре дня.

Фото: предоставлено пресс-службой Профсоюза образования.

Учителя и воспитатели получили информацию и об особенностях психологического взаимодействия с детьми, и о методических наработках старших коллег, и об особенностях использования современных технологий, и о важности отдельных нормативных моментов.

Елена Пушкарева познакомила собравшихся с профессиональными конкурсами, в частности, рассказала об участии в соревновании "Учитель года". Кроме того, она ответила на вопросы учета педагогического стажа, а также выхода на досрочную пенсию. А еще большой интерес вызвала тема дошкольного воспитания детей с ОВЗ.

О кинопедагогике рассказала педагог дополнительного образования, блогер, победитель Всероссийского конкурса «Лучший кинопедагог» Светлана Маргесь. Она поделилась своим опытом. И основные методики ее работы, как оказалось, сводились не только к использованию современных технологий, но и к тесному общению с детьми. Так что на мастер-классе в итоге большей частью обсуждали чувства и эмоции, доброту и основы воспитания.

ИЗВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Устроили на форуме дебаты. Да и как иначе? Ведь в споре рождается истина. А вопросов, которые встают перед педагогами, хватает. Одни извечны. Другие продиктованы временем. Но все они требуют осмысления.

Кто такой педагог? Каким может быть его нравственный идеал? Существует связь между уровнем оплаты образования и его качеством? Сможет ли искусственный интеллект заменить педагога? Все эти вопросы вызывали жаркие дискуссии среди команд.

Фото: предоставлено пресс-службой Профсоюза образования.

КРУИЗ ПО ДОНУ И «МОНОПОЛИЯ»

Один из дней был посвящен защите проектов, связанных с темой профсоюзных мероприятий. Команда "Зеленый свет" представила игру "Проф боярд" и познакомила участников с деятельностью профсоюзов.

Проект "Учитель вчера, сегодня, завтра и всегда" команды "Синева" направлен на повышение педагогического статуса.

А еще здесь даже создали свою «Монополию», только «профсоюзную». Она должна помочь молодым учителям в решении ситуационных задач. Это – идея команды "Революция".

Прозвучала здесь и идея отправить педагогов в круиз на теплоходе по Дону. Ее придумали участники команды "Ананас".

Жюри проекты понравились, но победу присудили команде красных.

ТЕПЛЫЕ СЛОВА И ФЕЙЕРВЕРК

В последний день собравшихся посетила депутат Госдумы VIII созыва, член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. Она адресовала педагогам самые теплые слова и пожелала удачи.

А вечером участников форума ждала вечеринка у бассейна. Здесь были игры, песни, соревнования и фруктовые закуски. А после команды опять собрались вместе, чтобы сразиться в педагогическом квизе.

Завершился форум действительно празднично – ярким и оглушительным салютом.