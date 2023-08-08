Если дома нет света и в автобусе не работает кондиционер: куда звонить в Ростове во время жары

Публикуем мини-справочник номеров, куда нужно звонить, если в невыносимую ростовскую жару вы остались без электричества или в автобусе не работает кондиционер. Фото: Дмитрий Кутепов

Пока в Ростове царит экстремальная жара +42, врачи не рекомендуют выходить выходить на солнцепек, а переждать пекло в помещении. В такую погоду в квартире можно продержаться только с работающим кондиционером, как и в общественном транспорте. Но что делать, если отключили свет, и охладить помещение не представляется возможным, или вам попался на дороге не автобус, а «консервная банка» с неработающим кондиционером? Рассказываем, куда звонить.

Куда звонить, если в Ростове в автобусе не работает кондиционер

Власти Ростова рассказали жителям и гостям города, куда нужно обращаться из-за неработающих кондиционеров в общественном транспорте. В пресс-службе напомнили, что с начала лета Департамент транспорта Ростова проводит рейды на линиях общественного транспорта, в том числе проводит проверки соблюдения температурного режима в салоне и работы кондиционеров.

Если кондиционер не работает, и в салоне жарко, пассажиров призывают сначала обратиться к водителю и попросить включить кондиционер. Если они получат отказ из-за неисправности кондиционера, тогда нужно позвонить в центр управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76. Во время звонка нужно назвать оператору номер автобуса, номер маршрута и время поездки.

Но, к сожалению, пока не все автобусы обязаны иметь на борту кондиционер. С 1 августа, когда начали действовать новые контракты, без сплит-систем в салонах должен был остаться только маршрут № 38. Также требование о работе кондиционеров не относится к межмуниципальным автобусам № 91 и 113.

Куда звонить в Ростове, если из-за жары отключился свет

То и дело в разных районах донской столицы наблюдаются перебои в электроснабжении или пониженное напряжение в электросети. Как объясняют власти города, проблема связана с тем, что во время жары за +40, ростовчане не отключают кондиционеры, и это создает повышенную нагрузку на электросети. Также в мэрии опубликовали телефоны, по которым нужно звонить при отключении электричества (смотрите ниже).

А чтобы минимизировать нагрузку на электросети, жителям порекомендовали не включать одновременно с кондиционером микроволновую печь или мощный чайник.

Куда звонить в Ростове, если стало плохо от жары

Медики рекомендуют жителям жаркого донского региона не покидать помещения в пик солнечной активности, пить побольше воды, избегать физнагрузок. Если стало плохо на улице в жару, нужно перенести человека в тень, положить ему на голову влажный платок, дать выпить воды. В экстренной ситуации звонить по телефонам - 103 и 112.

АЛЛО!

Телефоны диспетчерских, куда нужно звонить при отключении света в Ростове:

- Кировский, Ленинский районы: 8-863-232-07-37;

- Октябрьский, Ворошиловский: 8-863-299-67-92;

- Советский, Железнодорожный: 8-863-224-67-62;

- Пролетарский, Первомайский: 8-863-251-96-27;

- МКП «Ростгорсвет»: 8-863-266-81-90;

- Оперативно-информационный диспетчерский центр: 8-863-244-26-64, 8-863- 244-26-91.