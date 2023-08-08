Загорают до ожогов и инсультов: врачи рассказали, как из-за аномальной жары ростовчане попадают в больницу

В Ростов пришла аномальная жара Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростовской области август начался с аномальной жары. Вот уже почти неделю столбик термометра днем показывает больше +40 градусов. На небе – ни облачка. А жара, считают врачи, приносит не только дискомфорт, но и проблемы со здоровье.

Узнали у специалиста, какие опасности таит в себе такая погода и что с этим делать. По словам главного врача БСМП в Новочеркасске Бориса Гуркина, к ним каждое лето поступают в больницу пациенты, пострадавшие от солнца. И этот год не стал исключением.

В ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ

Так, несколько местных жителей оказались на больничной койке после загара на пляже.

- Как правило, это молодые люди, которые дорвались до солнца и хотели получить красивый загар, - рассказывает специалист. - Но вместо бронзового оттенка тела у них – ожоги и волдыри.

По словам врача, бывали даже такие случаи, когда после загара человек получал 90 процентов ожогов тела второй степени. В такой ситуации без помощи медиков, конечно, не обойтись. А вот, если после пляжного отдыха покраснения есть, но без волдырей, то это – ожог первой степени. С ним можно справиться и дома. К примеру, облегчает симптомы обычная сметана, которую наносят на поврежденные участки тела. Но, если ожоги сильные, то она может только навредить.

К слову, на берегу подстерегают и другие опасности. После жары нельзя с разбегу прыгать в холодную воду: перепады температуры плохо влияют на сосуды.

- Резкая смена температур вредит иммунитету и может привести к разрыву сосудов, - пояснил врач. - Поэтом в воду следует заходить постепенно, чтобы тело привыкло к прохладе.

НАГРУЗКА НА СОСУДЫ

Солнце опасно не только на пляже, но и в городе. Из-за жары могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания. При высоких температурах иногда нарушается свертываемость крови, она становится более густой и может образоваться тромбы. А они могут стать причиной инсультов, инфарктов, легочной тромбоэмболии, что, в свою очередь, может закончиться летальным исходом.

- В этом году был случай, когда молодой человек на жаре решил потренироваться на турнике. В результате у него произошел инсульт, и он погиб, - говорит Борис Гуркин.

Врач рекомендует в жаркие дни избегать нахождения на солнце. Если такой возможности нет, то не забывайте носить головные уборы и брать с собой воду. Пить же следует не меньше двух литров в день.

- От кофе и чая лучше отказаться, так как эти стимулирующие напитки повышают давление.

Также эксперт рекомендует не забывать мерить давление, а, в случае ухудшения, самочувствия обращаться к врачам.

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