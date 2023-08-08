В Ростове обсудили подготовку общеобразовательных организаций к новому учебному году

Алексей Логвиненко: «За парты в этом году в городе сядут почти 130 тысяч школьников». Фото: пресс-служба главы администрации города.

В Ростове-на-Дону состоялось расширенное планерное совещание главы администрации города Алексея Логвиненко. На нем обсуждались вопросы подготовки школ к новому учебному году, а также ремонта внутриквартальных проездов. Рассказываем о ходе совещания подробнее.

БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ ШКОЛЫ

В этом году в Ростове за парты сядут почти 130 тысяч школьников. И это больше, чем в прошлом году.

– Всего муниципальная система образования города включает 251 организацию. Завершен капитальный ремонт в гимназии № 45, школах № 10 и 49. На финише ремонтные работы в школах № 44, 70, 104, – рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко о проделанной работе.

Первого сентября ребят примут обновленные учреждения донской столицы. В школах были проведены текущие ремонты и, где требовалось, закуплено все необходимое оборудование.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности организован и проведен комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий. Все школы обеспечены специализированной физической охраной, кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдений и металлодетекторами.

В школах приводят в порядок и стадионы.

- Обновлены к 1 сентября будут еще две спортплощадки — в школах №№100 и 105. На эти цели выделено более 68 млн рублей, — рассказал Алексей Логвиненко.

РАБОТЫ ВЕДУТ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Тема ремонта внутриквартальных проездов давно волнует жителей города Ростова-на-Дону. Что и говорить, выбоины на этих участках дорог встречаются нередко. Но теперь за решение вопроса власти взялись комплексно.

– В 2023 году на ремонт внутриквартальных проездов выделено почти 80 миллионов рублей, – прокомментировал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. – Работы ведутся во всех районах города. В общей сложности предстоит привести в порядок 51,1 тысячи квадратных метров территорий.

Часть работ уже осуществили. Асфальто-бетонное покрытие обновилось на площади порядка 14 тысяч квадратных метров. Ход работ контролируется администрациями районов города. Именно они получили соответствующее поручение.

ДВОРЫ БЕЗ ВЫБОИН

Алексей Логвиненко сообщил на совещании также о том, что наряду с ремонтом внутриквартальных подъездов обновления ждут и дворы ростовских многоэтажек. Здесь проведут благоустроительные работы.

В этом году на ремонты ростовских дворов выделили 77,1 миллиона рублей. Средства поступили из бюджетов разных уровней. 50 миллионов рублей выделили из бюджета Ростовской области. Средства бюджета донской столицы на эти цели составили 27,1 миллиона рублей.

Для ремонта дорог в Ростов-на-Дону поступит и субсидия. Она полагается донской столице в соответствии с постановлением правительства Ростовской области. В связи с этим Ростов-на-Дону получит 5 миллионов рублей. Обязательное условие получение средств: ремонт дворовых проездов.

Сейчас в Ростове-на-Дону планируют отремонтировать 19 внутридворовых территорий: шесть – в Ворошиловском районе города и 13 - в Октябрьском районе. Но это не конечные цифры. 26 июля Департамент ЖКХ и энергетики объявил конкурс для благоустройства дополнительных дворов донской столицы. Средства на их обновление поступят благодаря экономии в размере 13,9 миллиона рублей. Прием заявок закончится уже в среду, 9 августа.

Сами же работы по благоустройству рассчитывают завершить до 1 ноября.