К деньгам – с умом: как потребителю распознать недобросовестные финансовые практики

Деньги любят не только счет, но и грамотный подход Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финансовые услуги – область отношений потребителя и исполнителя, связанная с высокими рисками для получателя услуг.

ОСТОРОЖНО, МИССЕЛИНГ!

В сфере оказания финансовых услуг используется такой термин как «мисселинг». Им называют неприемлемые практики или недобросовестное поведение финансовых организаций при их взаимодействии с потребителями.

СТРАХОВКА ВМЕСТО ВКЛАДА

Самый распространенный сегодня вид мисселинга - продажа продуктов страхования жизни под видом банковского вклада.

К примеру, пришел человек в банк, чтобы открыть вклад, а вместо этого получил полис инвестиционного страхования жизни, так как сотрудник банка убедил потребителя, что это тот же вклад, только выгоднее. О том, что был открыт не вклад, а другой продукт, и договор заключен не с банком, а со страховой компанией, потребитель, как правило, узнает, когда решает досрочно забрать деньги.

При этом, чаще всего, при досрочном расторжении договора страхования клиенту возвращаются не все внесенные деньги.

Мотив такого поведения сотрудников банков простой – увеличение продаж продуктов, за которые они получат повышенные бонусы.

Также сегодня сотрудники кредитных учреждений стали все чаще предлагать небанковские финансовые продукты под видом «более доходного вклада», об отличиях сообщают редко.

Наиболее распространенными предложениями клиенту под видом вклада являются следующие: полисы инвестиционного страхования жизни, паи инвестиционных фондов, инвестиции в ценные бумаги, договоры негосударственного пенсионного обеспечения.

При этом клиент может действительно получить более высокий доход, чем по вкладу, но и риски гораздо больше, ведь такие вложения не застрахованы государством, и процент не гарантирован.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать неприятностей, следует внимательно читать условия договора. Если договор большой или не сразу понятны его условия, попросите копию договора домой, чтобы детально изучить.

При изучении обратите внимание на то, с кем заключается договор (банк или другая организация), гарантирована ли доходность, и какой процент обещан, на каких условиях можно досрочно расторгнуть договор.

Помните, что по сложившейся судебной практике, подпись потребителем договора подтверждает, что потребитель ознакомился с условиями и принял их, и, в таком случае в дальнейшем будет сложно доказать факт мисселинга.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕПРИЯТНОСТИ ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛИСЬ

Расторгнуть такой договор на ненужную потребителю услугу и получить обратно все деньги возможно, хотя и довольно затруднительно на практике.

Важно знать, что законодательство о защите прав потребителей обязывает исполнителя сообщать клиенту полную информацию о товаре или услуге перед продажей. При непредставлении или представлении недостоверной информации об оказываемой услуге при заключении договора потребителю следует обратиться с соответствующей претензией в банк или иную организацию, которая является стороной по договору.

Статьей 12 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что в случае если потребителю при заключении договора не была предоставлена информация об услуге (товаре), он вправе в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения других убытков.

В случае отказа в удовлетворении претензии, потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд.

В соответствии со ст. 178 Гражданского Кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. При этом заблуждение предполагается достаточно существенным, в том числе и в случае, если сторона заблуждалась в отношении природы сделки.

Однако для принятия решения в пользу потребителя суду необходимо будет представить доказательства введения в заблуждение и предоставления недостоверной информации об услуге, что удается далеко не во всех случаях.

БАНК РОССИИ ПРИНИМАЕТ АКТИВНЫЕ НАДЗОРНЫЕ МЕРЫ

В предотвращении недобросовестных практик заинтересован главный регулятор финансовой сферы – Центральный Банк.

Согласно данным, размещенным на сайте cbr.ru, в первом полугодии 2023 года отмечено сокращение жалоб на мисселинг на 19,3%, что является результатом активных надзорных мер Банка России в отношении финансовых организаций, которые допускали нарушения при продажах инвестиционных продуктов — прежде всего индивидуального и накопительного страхования жизни.

На сайте Банка потребители могут проверить финансовую организацию («Справочник финансовых организаций»), ознакомиться со списком компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а также сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В помощь потребителям функционирует информационный ресурс «Финансовая культура» fincult.info.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.