«Не могла смотреть в их голодные глаза»: как ростовчане взяли под опеку 11 истощенных лошадей

Ростовчане взяли под опеку лошадей из Мариуполя. Фото: сообщество "Неравнодушные" в "ВК"

- Хоть сколько бы тонн овса, если можно, - с этих слов начался день для ростовских волонтеров сообщества «Неравнодушные».

О помощи просила хозяйка частной конюшнеи в Мариуполе. С ней и ее подопечными – 11-ью лошадками, активисты знакомы уже год.

ПЕРЕЖИЛИ ОБСТРЕЛЫ И КОНТУЗИЮ

Именно благодаря ростовчанам все лошади сегодня живы и здоровы. Хотя каждая из них могла не единожды погибнуть. Вначале опасность угрожала коням и их хозяйке во время обстрелов ВСУ. Тогда один из снарядов упал на крышу конюшни. Только по счастливой случайности кони уцелели, но получили контузию.

Хозяйка не стала в то тяжелое время уезжать из города. Эвакуировать лошадей возможности не было, а бросить их женщина не могла. Потом, когда обстрелы прекратились, наступил голод.

Доходило до того, что утром владелица не хотела просыпаться, потому что знала – ей придется смотреть в глаза голодным любимцам. Дошло до того, что кони от голода грызли деревянные опоры стойла. Они были так истощены, что светились ребра. Тогда-то ростовчане и познакомились с заводчицей.

- Мы как раз привезли в город гуманитарную помощь. Местные рассказали о плачевной ситуации в конюшне. Отправились туда и узнали, что нужно, - вспоминают активисты.

А уже через пару дней после возвращения в Ростов из донского края в Мариуполь поехал грузовик с несколькими тоннами овса для лошадок.

«ОТ СЫТОЙ ЖИЗНИ БУДУТ ЛОСНИТЬСЯ БОКА»

По словам активистов, сбор на корм коням был одним из самых быстрых за все время работы сообщества. С тех пор так и повелось, что за лошадок отвечает не только их владелица, но и донские волонтеры. Сегодня их подопечные вовсе не похожи на тех изможденных животных, которые были год назад. Они окрепли и набрали вес.

Повеселела даже лошадка Веста. У нее – сахарный диабет, поэтому есть она может исключительно свекольный жом.

- А ведь тогда некоторые из лошадок не имели сил даже встать. Страшно подумать, чтобы было с ними, если бы тогда в разбитом Мариуполе мы случайно их не нашли. А сейчас радуемся каждому их громкому привету. В прошлую поездку привезли три тонны овса и тонну жома. И этого хватило почти на год, - говорят активисты.

Сейчас запасы подошли к концу. Лошадкам вновь нужен корм. По словам волонтеров, конюшня пока не вышла на самоокупаемость. Все мероприятия, которые в ней проходят, - для детей и абсолютно бесплатны.

Поэтому активисты вновь объявили сбор на овес. Кстати, деньги на полторы тонны уже есть. Но ростовчане надеются, что получится отвезти больше.

- Мы не сомневаемся в том, что люди откликнуться на призыв о помощи и у мариупольских лошадок и дальше от сытой жизни будут лосниться бока, - сказали активисты.

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