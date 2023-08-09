Слепнувшего из-за отека на лице мужчину спасли в Ростовской области

Офтальмологи спасли мужчине единственный зрячий глаз
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Шахтах Ростовской области 55-летний мужчина полтора месяца терпел головные боли.
- Может, мигрень из-за погоды, - думал он и не торопился к врачу. А потом, буквально за пять дней, состояние стало ухудшаться.
РЕЗКО СТАЛО ХУЖЕ
Горожанину стало трудно дышать, появилась рвота, стал болеть и слепнуть левый глаз, а также отек лоб. Со всем этим набором тревожных симптомов мужчина буквально помчался в городскую больницу скорой помощи.
Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, ситуация усугублялась тем, что в 14 лет из-за травмы шахтинец уже потерял зрение на правом глазу. А после осмотра врача стало ясно - и левый глаз вот-вот может перестать видеть.
- На спиральной компьютерной томографии были обнаружены признаки острого гнойного пансинусита, поднадкостничного абсцесса слева, - рассказали врачи.
Проще говоря, у мужчины воспалилась и загноилась лобная пазуха,
ПОНАДОБИЛАСЬ СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Пациента экстренно госпитализирован в ЛОР-отделение.
- Ему сделали срочную операцию: вскрыли и дренировали левую лобную пазуху, перфорировали межпазушную перегородку, а также сделали пункцию и дренирование верхнечелюстных пазух, - рассказали в региональном минздраве.
Уже через пару дней гнойные процессы исчезли, а следом прошла боль и полностью восстановилось зрение на левом глазу. Сам пациент очень благодарен врачам и жалеет только об одном – что не обратился к ним за помощью раньше.
Напомним, «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что после укуса комара у двухлетней девочки воспалилось и загноилось веко. Малышку пришлось госпитализировать. К счастью, лечение прошло успешно. Зрению ребенка теперь ничего не угрожает.
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