Мужчина тайком привез в Ростов сигарет на 49 миллионов рублей

Незаконную продукцию предприниматель хранил на складе в Пролетарском районе Ростова. Фото: персвс-служба областной ФСБ

Житель Ростова наладил доходный, но незаконный бизнес, за что в итоге оказался на скамье подсудимых. Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, Георгий (имя изменено – прим. ред.) занялся табачной продукцией.

ТОВАР ВЕЗЛИ ФУРАМИ

Причем, к делу он подошел с королевским размахом: нашел людей, которые имели доступ к немаркированной и дешевой продукции на территории ДНР и ЛНР. Договорившись с ними о комиссии за помощь в переправке через таможенные посты и стал ждать товар.

Судя по фото с обысков, нелегальные и дешевые сигареты, которые в магазинах выдавались за настоящие, везли в донскую столицу чуть ли не фурами. Для хранения пришлось открыть целый склад.

Ростовчанин пытался продать сигареты общей стоимостью 49 миллионов рублей. Фото: пресс-служба областной ФСБ

УСТАЛИ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ ПАЧКИ

Но вскоре о незаконном бизнесе узнали силовики. Оперативники нагрянули на склад с проверкой. По всей видимости, этот обыск не был самым быстрым в их жизни.

Силовикам долго пришлось пересчитывать пачки с сигаретами. В итоге оказалось, что на складе в Пролетарском районе города хранилось 343 тысячи пачки общей стоимостью в 49 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Предприниматель уже предстал перед судом.

- Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе донской ФСБ. - Также мужчина должен заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что на одной из строек в Ростове силовики обнаружили нелегальных мигрантов. Теперь 43 человека будут депортированы на родину в Центральную Азию.

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